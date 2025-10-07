COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Ecuatoriano Olmedo Quimbita lleva su arte andino a exposición en Lima

Diana Godoy, directora del MAD Gallery, destacó la relevancia de la muestra: “Quimbita nos muestra la cromática andina de un ser que nació en las elevadas montañas de Ecuador".
Kathya Mero

Redacción ED.

El reconocido pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita (Latacunga, 1963) inaugurará su exposición “Destellos de Luz” este 9 de octubre a las 12:00 en el Museo de Minerales Andrés del Castillo MAD Gallery, ubicado en el Jirón de la Unión 1030, Centro Histórico de Lima. La muestra, que presenta 20 obras en óleo y acrílico de formatos medianos y pequeños, estará abierta al público hasta el 31 de octubre, de 09:00 a 18:00. Quimbita busca retratar la luz andina y tropical, así como la belleza de la familia y la niñez, en un esfuerzo por reflejar su conexión con la cultura ecuatoriana y latinoamericana.

Una mirada al arte figurativo

Quimbita, conocido por su destreza técnica, combina colores vibrantes y formas que evocan la serranía ecuatoriana. “Pinto la luz andina y la tropical. Pinto el mundo que me ha rodeado, retratando la belleza de la familia, de los niños, de las madres… Y ahora, de los toros enternecidos”, afirmó el artista. Sus obras destacan por un equilibrio entre fuerza y delicadeza, mostrando un estilo figurativo que resalta la dualidad humana y natural. La exposición incluye representaciones de figuras infantiles y animales, como toros, que transmiten ternura y armonía.

Diana Godoy, directora del MAD Gallery, destacó la relevancia de la muestra: “Quimbita nos muestra la cromática andina de un ser que nació en las elevadas montañas de Ecuador. Sus obras representan el antagonismo figurativo, donde la bravura del animal se convierte en mansedumbre, y la fuerza se pone al servicio de la inocencia”. Según Godoy, cada pintura envuelve al espectador en un discurso visual que conecta con la memoria emocional.

Raíces y trayectoria del artista

Nacido en Latacunga, Quimbita creció en una familia dedicada al comercio y la agricultura. Desde 1977 mostró interés por el dibujo, y en 1981 su familia se trasladó a Quito. Con exposiciones en diversos continentes, el artista se ha consolidado como un embajador de la plástica ecuatoriana. Sus lienzos reflejan un dominio de la composición y el color, logrando valores tonales equilibrados.

Quimbita describe su obra como un reflejo de la dualidad humana: “Somos seres geométricos, de rostros azules y anaranjados como la naturaleza, alimentados por la fantasía”. La exposición invita a los visitantes a explorar un universo pictórico que combina memoria, naturaleza y emoción, disponible hasta finales de octubre en Lima.

