COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Ecuador logró un reconocimiento internacional histórico al sumar tres Geoparques Mundiales UNESCO, consolidándose como referente regional en conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible comunitario.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina
Los tres geoparques certificados reflejan la diversidad natural y cultural ecuatoriana.
Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina
Los tres geoparques certificados reflejan la diversidad natural y cultural ecuatoriana.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

Ecuador obtuvo el 10 de abril de 2025 un reconocimiento de la UNESCO, al convertirse en el segundo país de América Latina y el Caribe con más Geoparques Mundiales, gracias a la incorporación de Napo Sumaco y Volcán Tungurahua, que se suman al ya consolidado Imbabura.

Ecuador se consolida en la Red Mundial de Geoparques

La UNESCO oficializó la designación durante la sesión de su Consejo Ejecutivo. Este hito fortalece la posición del país en materia de geoconservación, gestión territorial y cooperación internacional. El anuncio refleja un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, comunidades indígenas, expertos y científicos.

Con esta incorporación, Ecuador amplía su liderazgo en conservación y se consolida como referente regional en iniciativas que combinan desarrollo económico, respeto ambiental y educación ciudadana. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, este reconocimiento destaca el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los tres geoparques certificados reflejan la diversidad natural y cultural ecuatoriana. Cada uno aporta un valor único a la Red Mundial de Geoparques y se convierte en motor de identidad territorial.

Tres geoparques, tres territorios con identidad única

El Geoparque Imbabura, reconocido en 2019, se distingue por su geografía volcánica, lagunas andinas y la herencia cultural de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El Geoparque Napo Sumaco combina la biodiversidad amazónica con formaciones geológicas singulares. Este territorio impulsa proyectos de turismo comunitario que integran conservación con desarrollo local.

El Geoparque Tungurahua resalta por su actividad volcánica, paisajes cambiantes y aguas termales. Sus comunidades han demostrado resiliencia frente a un entorno dinámico, fortaleciendo la convivencia armónica con la naturaleza.

Beneficios para comunidades y proyección internacional

El modelo territorial de los geoparques fomenta el empleo local, impulsa el emprendimiento comunitario y refuerza la identidad cultural. Además, promueve una educación ambiental que vincula conocimientos ancestrales con la ciencia moderna.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, destacó que el reconocimiento internacional confirma que Ecuador puede crecer cuidando su patrimonio natural y cultural. Subrayó la importancia de valorar los saberes locales y fortalecer un futuro sostenible con participación comunitaria.

Este logro sitúa a Ecuador en la agenda ambiental global como un país comprometido con la cooperación multilateral, la acción climática y la implementación de modelos de desarrollo sostenibles, inspirados en la filosofía del Sumak Kawsay.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Barcelona SC enfrentará a Aucas con cuatro bajas clave en la jornada 30 de LigaPro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO