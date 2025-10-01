Diálogo fallido en Imbabura: Gobierno e indígenas no logran sentarse a la mesa

El 30 de septiembre de 2025, en Ibarra, fracasó la primera convocatoria de diálogo entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac). La iniciativa, impulsada por la Universidad Técnica del Norte (UTN), no prosperó porque las partes no acudieron, en medio del paro nacional 2025.

Una convocatoria sin acuerdo

El 26 de septiembre de 2025, la UTN convocó públicamente a las autoridades y organizaciones sociales para entablar una mesa de diálogo. La universidad ofreció sus instalaciones en Ibarra como sede del encuentro.

Tras varios días de coordinación, la gobernadora de Imbabura, Maite Landeta, confirmó que acogía la invitación y llamó a la Unorcac a asistir a la reunión. El encuentro estaba previsto para las 16:00 del martes 30 de septiembre en los predios del centro académico.

Horas antes de la cita, la Unorcac respondió que considera fundamental generar espacios de acercamiento, pero solicitó que el diálogo se realice en un Espacio Intercultural, con respeto a los usos y costumbres de las comunidades.

Respuesta de la Gobernación y de la UTN

La gobernadora Landeta calificó esa respuesta como un desconocimiento del espacio de diálogo. En un comunicado, denunció la falta de seriedad y compromiso de la organización social en la búsqueda de soluciones.

Finalmente, la UTN confirmó que la mesa de diálogo no se instaló porque ninguna de las partes acudió. La institución aclaró que la convocatoria fue pública, sin invitaciones directas a organizaciones específicas.

Con esta primera convocatoria fallida, la expectativa de encontrar una salida negociada al conflicto quedó en suspenso.

Las protestas se mantienen en Imbabura

Mientras tanto, en la provincia de Imbabura las manifestaciones continuaron durante todo el martes 30 de septiembre. Los bloqueos de vías y marchas pacíficas se concentraron en puntos de Otavalo, donde permanecen cerrados los accesos norte y sur.

Comuneros señalaron que había expectativa sobre la reunión en Ibarra. Sin embargo, al no concretarse, las movilizaciones siguieron en el mismo tono. Los grupos recorrieron las calles solicitando a negocios locales que cierren sus actividades como muestra de respaldo al paro.

La Policía Nacional mantiene resguardo en el Comando de Policía de Imbabura, que fue atacado en los primeros días de protesta. En contraste, las patrullas militares asignadas permanecen en sitios seguros a la espera de órdenes superiores.

Contexto nacional

El paro nacional 2025, que ya completa su segunda semana, tiene a varias provincias con cierres de vías y protestas. Imbabura se ha convertido en un punto estratégico, dado que concentra una de las organizaciones indígenas más representativas de la Sierra norte.

La falta de avances en las conversaciones locales añade presión a la necesidad de que se establezca una mesa de negociación a nivel nacional. Hasta el momento, no se han definido nuevas fechas para un eventual acercamiento entre el Gobierno y las organizaciones sociales.