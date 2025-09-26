Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) habilitó el número 1800 SIN AGUA para denunciar la interrupción del servicio de agua potable o riego, tras amenazas a comunidades de la Sierra Centro, este 26 de septiembre de 2025, en el contexto del paro nacional convocado por la Conaie, informó la ministra Inés Manzano.

Interrupción del servicio y advertencias del Gobierno

El MAE recordó que el acceso al agua es un derecho humano irrenunciable, y que su prestación debe ser continua, segura y de calidad en todo el país. La interrupción injustificada del servicio constituye una infracción grave, y quien atente contra este derecho será catalogado como terrorista, con penas de hasta 40 años de cárcel.

El Ministerio enfatizó que los municipios deben garantizar la continuidad del servicio, adoptar medidas de mantenimiento, coordinar con las comunidades y comunicar oportunamente cualquier novedad.

Línea de denuncias activa y supervisión

El MAE indicó que las denuncias por la falta del servicio se pueden realizar al 1800 SIN AGUA, disponible para toda la ciudadanía. Además, a través de las direcciones zonales del Ministerio, se supervisará a las Juntas de Agua y Riego, prohibiendo suspensiones sin justificación técnica ni autorización.

El Ministerio mantendrá información actualizada sobre el estado del servicio de agua y realizará seguimiento permanente para garantizar su acceso y sostenibilidad.

Amenazas a comunidades de la Sierra Centro

La ministra Inés Manzano denunció que comunidades de la Sierra Centro recibieron amenazas de cortes de agua y cobro de 50 dólares si no participan en el paro nacional.

Manzano recalcó que quien corte el agua o amenace a las comunidades será catalogado como terrorista, con penas de hasta 40 años de cárcel. “La agua es vida para nuestra gente, nadie puede usarla como herramienta de amenaza o chantaje”, insistió la funcionaria.

Coordinación y protección del servicio

El MAE señaló que las comunidades cuentan con el apoyo del Ministerio para proteger el servicio de agua potable y riego.

Se establecerá comunicación directa con municipios y juntas locales para prevenir interrupciones y amenazas, asegurando la seguridad hídrica de la población. El Ministerio reiteró que el acceso al agua no puede condicionarse ni convertirse en instrumento de presión política o económica.