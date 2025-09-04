Decomisan 3.498 muestras médicas sin registro que estaban a la venta en una farmacia de Quito

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró el lunes 1 de septiembre de 2025 una farmacia en San Juan de Calderón, Quito, tras detectar 3.498 muestras médicas almacenadas y presuntamente comercializadas sin autorización, lo que constituye una infracción sanitaria.

Venta irregular de medicamentos

El equipo técnico de la Coordinación Zonal 9 de Arcsa ejecutó el operativo y constató la presencia de cajas con ristras cortadas e incompletas. Estas evidencias les hacen presumir que las muestras estaban destinadas a la venta, una práctica prohibida por la Ley Orgánica de Salud en su artículo 170.

En el lugar se encontraron medicamentos de uso delicado como anticonvulsivos, antibióticos, protectores hepáticos, antialérgicos, antihistamínicos y fármacos para la presión arterial. También se verificó que varias de estas unidades habían superado su fecha de caducidad.

El hallazgo representa un riesgo para la salud pública, pues la venta de muestras médicas no garantiza un control adecuado de calidad ni de almacenamiento, lo que compromete la seguridad de los pacientes.

Clausura y decomiso

Ante la irregularidad, Arcsa dispuso la clausura inmediata del establecimiento y el decomiso de 3.498 unidades de medicamentos. La acción se realizó como medida sanitaria preventiva, en cumplimiento de la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que la normativa nacional prohíbe la comercialización de muestras médicas y de productos provenientes de programas sociales estatales o donaciones. Su venta constituye una práctica ilegal que busca lucrar con insumos destinados a la entrega gratuita en beneficio de los ciudadanos.

La entidad resaltó que los controles se mantendrán en establecimientos de expendio de medicamentos de todo el país, con el fin de garantizar la seguridad de la población y reducir riesgos derivados del consumo de productos irregulares.

Recomendaciones a la ciudadanía

Arcsa exhortó a los ciudadanos a verificar siempre la procedencia de los medicamentos que adquieren y a no comprar productos de dudosa procedencia. La institución también pidió reportar cualquier anomalía sanitaria a través de la aplicación gratuita Arcsa Móvil, disponible en Play Store y App Store.

De esta forma, se busca fortalecer la vigilancia participativa y garantizar que los productos en el mercado cuenten con autorización sanitaria, fecha de caducidad vigente y condiciones de almacenamiento correctas.

El caso de Calderón se suma a otros operativos de control ejecutados por Arcsa en el país, que forman parte de su estrategia de protección a la salud ciudadana mediante el monitoreo de farmacias y establecimientos de expendio.