Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

El Presidente Daniel Noboa amplía a cuatro días el feriado del 9 de Octubre y lo declara no recuperable

El presidente Daniel Noboa resolvió extender el feriado nacional del 9 de Octubre del 2025 y dispuso que la jornada suspendida no sea recuperable. Esto ocurre en el contexto del paro convocado por la Conaie.
2 minutos de lectura
El Presidente de Ecuador Daniel Noboa
Jaime Ugalde

Redacción ED.

Mediante un Decreto Ejecutivo emitido este jueves 2 de octubre, el Gobierno estableció que el jueves 9 de octubre se suspenderá la jornada laboral en todo el país, tanto en el sector público como en el privado. Este día se sumará al descanso obligatorio por el feriado nacional, que abarcará del 9 al 12 de octubre.

La Secretaría General de Comunicación informó que la jornada suspendida no se recuperará posteriormente. Noboa instruyó además que, durante el período de suspensión, se garantice el funcionamiento de servicios básicos y actividades esenciales en todo el territorio nacional.

El decreto fue emitido desde Latacunga, ciudad a la que trasladó temporalmente la sede del Gobierno. Así, la jornada de descanso establecida inicialmente para tres días, ahora será de cuatro jornadas incluyendo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo.

Fomento al turismo y contexto de protestas

Según el comunicado oficial, la medida busca impulsar el turismo interno y dinamizar las economías locales, como parte de la estrategia de reactivación productiva del Gobierno.

La decisión coincide con un momento de tensión nacional. Las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantienen bloqueadas provincias estratégicas como Imbabura, Bolívar y Cañar, zonas con varios atractivos turísticos y corredores viales clave para la movilidad terrestre. También hay protestas en Quito y ciudades de la Amazonía.

En Ecuador hay un paro nacional convocado por la CONAIE por la eliminación del subsidio al Diesel.

Servicios básicos deberán mantenerse operativos

El Artículo 2 del decreto de Daniel Noboa ordena garantizar la provisión de servicios básicos y estratégicos durante el feriado prolongado. Entre ellos se incluyen salud, bomberos, terminales terrestres, aéreas y fluviales, bancos y otros sectores esenciales.

Para cumplir esta disposición, las autoridades de las instituciones públicas deberán asegurar personal mínimo operativo, con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades ciudadanas durante esos días de suspensión.

