Corte Constitucional fija límites para una futura Asamblea Constituyente en Ecuador.

La Corte Constitucional (CC) reafirmó que una Asamblea Constituyente no puede tener los mismos alcances que la de 2008. La decisión marca un precedente.

En su último dictamen, que avaló el decreto de consulta popular del presidente Daniel Noboa, el organismo remarcó que existen límites esenciales para este proceso.

Límites establecidos por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional recordó que toda reforma debe respetar la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico. También subrayó el respeto a los instrumentos internacionales.

Existen además normas obligatorias del derecho internacional, entre ellas la prohibición de genocidio, esclavitud y discriminación racial. Estas disposiciones no admiten excepciones ni alteraciones.

Asamblea Constituyente: competencias que no se pueden tocar

En otro dictamen de 2021, la Corte Constitucional especificó que una Asamblea Constituyente no puede invadir competencias de los órganos de poder constituido. Ejemplo de ello, la justicia.

El jurista Hernán Pérez Loose explicó en el programa Contacto Directo, de Ecuavisa: “No queremos que se dediquen a dar mandatos constituyentes, a interferir en los periodos de las personas”, pronunció.

Pérez Loose también enfatizó que la actual Asamblea Nacional debe operar de forma paralela a la Constituyente. Incluso sectores del oficialismo coinciden en ese punto. “Similar a la que se dio en el 97, y que en ese momento siguió operando también un Congreso Nacional”, señaló el legislador oficialista Esteban Torres.

Requisitos para integrar la Constituyente

El Ejecutivo propone que quienes integren la Asamblea Constituyente cumplan los mismos requisitos que los asambleístas: tener al menos 18 años. Esta idea genera debate.

Aunque surgieron críticas por la misión de redactar una nueva Constitución, la Corte Constitucional no aceptó reformas para añadir requisitos a los actuales legisladores.

El jurista Pérez Loose sugirió que los partidos políticos auspicien en sus listas a candidatos con experiencia en materia jurídica, al menos dos o tres por organización.

Además, insistió en que una nueva Constitución debe pensarse con visión de país, no como un simple plan de gobierno, como ocurrió en el pasado.