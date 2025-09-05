Corte Constitucional aprueba dos propuestas y rechaza otras dos del referendo de Daniel Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió este 4 de septiembre de 2025 sobre las cuatro propuestas del presidente Daniel Noboa para un referendo.

El organismo autorizó dos enmiendas vinculadas a trabajo por horas en turismo y reducción del número de asambleístas, pero bloqueó las relacionadas con la eliminación del CPCCS y el juicio político a jueces constitucionales.

Dos propuestas aprobadas

La resolución se emitió a casi tres semanas de que Noboa formalizara su iniciativa el 13 de agosto de 2025, buscando que la ciudadanía se pronuncie en las urnas.

La Corte Constitucional dictaminó que el referendo puede incluir la propuesta de instaurar la contratación laboral por horas en el sector turístico, exclusivamente en la primera relación laboral y con garantías de derechos.

Además, dio paso a la iniciativa que busca la reducción del número de asambleístas, siempre que se respeten los criterios de representación territorial y poblacional establecidos en la Constitución vigente.

Propuestas rechazadas

En cambio, el organismo negó que las siguientes reformas puedan tratarse vía enmienda: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el juicio político a jueces de la Corte Constitucional.

El fallo señala que ambas propuestas exceden los alcances de una enmienda, pues implican alteraciones en la estructura del Estado. En estos casos, correspondería una reforma constitucional más profunda, que requiere mecanismos distintos al referendo simple.

La Corte enfatizó que el mecanismo de enmienda solo aplica a cambios puntuales que no afecten elementos fundamentales ni restrinjan derechos reconocidos en la Carta Magna.

Contexto político

La presentación del paquete de enmiendas se dio en un escenario de debate político y social. Noboa planteó que el referendo permitiría que los ciudadanos decidan sobre reformas clave para la gobernabilidad.

Con la decisión de la Corte Constitucional, el referendo mantiene un alcance limitado, enfocado en los temas de contratación laboral y en la composición legislativa.

El CPCCS ha sido un punto de discusión recurrente en el país desde su creación en 2008, mientras que el control sobre jueces constitucionales ha generado polémica en sectores políticos y jurídicos.

Lo que sigue

Tras este dictamen, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá continuar con los procedimientos correspondientes para la convocatoria al referendo.

De esta manera, la ciudadanía ecuatoriana decidirá en urnas si avala las dos enmiendas permitidas por el máximo órgano constitucional.

La votación marcará un nuevo capítulo en el debate sobre reformas políticas y laborales en Ecuador, con efectos directos en la estructura del legislativo y en las condiciones del mercado laboral turístico.