Cooperativa CREA: Cosede paga $37,4 millones a 4.598 clientes en liquidación

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, en liquidación forzosa desde el 29 de julio, sigue pagando a sus clientes y socios. Hasta el lunes 8 de septiembre, la Corporación de Seguro de Depósito (Cosede) canceló $37.454.667,73 a 4.598 depositantes con depósitos de hasta $32.000, informó Fernando Núñez, intendente nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la SEPS.

Segunda etapa de pagos

Fernando Núñez explicó que esta segunda fase de pagos inició la semana pasada y se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre, según el último dígito de la cédula de los depositantes. La etapa cubre a quienes mantenían depósitos de hasta $32.000 en CREA, que suspendió operaciones el 29 de julio.

En la primera etapa, desarrollada entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se ejecutó por primera vez en la SEPS un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos (ETAP). Durante este procedimiento se transfirieron $88 millones en depósitos y activos de CREA a 17 entidades del sistema financiero popular y solidario.

Ese proceso inicial benefició a 2.060 clientes que tenían depósitos superiores a $32.000, quienes ahora pueden reclamar sus fondos o abrir una cuenta en las nuevas cooperativas receptoras de los recursos.

Cobro fuera de cronograma

Núñez aclaró que los clientes que no alcancen a cobrar el día asignado podrán acudir a partir del viernes. Los depositantes de Azuay pueden acercarse a Jardín Azuayo, mientras que quienes residan en otras provincias deberán acudir a las oficinas de BanEcuador.

El funcionario confirmó que el proceso avanza con normalidad y que se espera cubrir a más del 99 % de los depositantes de CREA, incluyendo aquellos beneficiados por el proceso ETAP.

Segundo listado de clientes

Un pequeño grupo no fue incluido en los listados iniciales de Cosede, ya que la normativa exige justificar depósitos superiores a 300 salarios mínimos vitales ($141.000). El liquidador de la cooperativa remitió recientemente una nueva base para incluir a estas personas.

Posteriormente, se procederá a liquidar los activos restantes de CREA, principalmente la cartera de crédito, mediante gestión de recuperación o venta a otras entidades. Los bienes muebles e inmuebles de la cooperativa, incluyendo edificios y materiales de oficina, también serán vendidos mediante procesos de valuación y subasta, abiertos a la comunidad o entidades financieras interesadas.

Los recursos resultantes se utilizarán para cancelar acreencias de la cooperativa, pagos pendientes a trabajadores y fases posteriores a socios con depósitos mayores a $32.000, según los avances en la liquidación de activos.

Contexto del sistema financiero popular y solidario

Núñez destacó que CREA presentaba indicadores de alerta desde hace años, pero enfatizó que el resto del sistema financiero popular y solidario mantiene estabilidad. La transferencia de activos y pasivos a las 17 entidades receptoras asegura la continuidad y seguridad de los fondos de los socios.