COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa fue atacado con bombas molotov durante el paro nacional

Altos funcionarios y representantes internacionales estaban presentes en el convoy atacado durante las manifestaciones en Cotacachi.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa fue atacado con bombas molotov durante el paro nacional.
El Gobierno nacional insistió en que los hechos en Cotacachi no forman parte de una protesta legítima, sino de acciones delictivas que ponen en riesgo la paz ciudadana. Foto: Presidencia de Ecuador.
Convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa fue atacado con bombas molotov durante el paro nacional.
El Gobierno nacional insistió en que los hechos en Cotacachi no forman parte de una protesta legítima, sino de acciones delictivas que ponen en riesgo la paz ciudadana. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, rechazó con firmeza los hechos de violencia en Cotacachi, donde un convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa resultó atacado. El operativo buscaba entregar ayuda a comunidades afectadas en el marco del paro nacional en Ecuador, pero fue recibido con extrema agresividad durante la noche del domingo 28 de septiembre del 2025.

Jaramillo relató que el convoy humanitario se enfrentó a bombas molotov. La custodia incluía a 50 militares y, según las autoridades, alrededor de 350 personas emboscaron a la caravana presidencial en Imbabura.

“El ataque se dio de una manera inesperada y los militares lo que hacen es repeler el ataque”, declaró Jaramillo en conferencia de prensa. El hecho aumentó la tensión en la zona.

Además de Daniel Noboa, integraban el convoy atacado los ministros de Defensa, John Reimberg, y de Gobierno, Giancarlo Loffredo. También acompañaban representantes internacionales como Andrés Carrascosa, Jekaterina Dorodnova, Laura Melo y Giovanni Davoli.

Militares secuestrados y críticas a infiltrados violentos

Asimismo, Carolina Jaramillo informó que diecisiete militares secuestrados permanecen desaparecidos tras los enfrentamientos en el paro nacional en Ecuador. La autoridad reveló que hasta el momento se desconoce su paradero y condición de salud.

“El objetivo del presidente (Daniel Noboa) es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento”, recalcó la vocera.

Manifestante indígena muere en medio del paro nacional en Ecuador ¡Impactante!

Gobierno de Daniel Noboa denuncia delitos y rechaza violencia en Cotacachi

Jaramillo también remarcó que la agresión demuestra que no existen manifestaciones pacíficas, sino delitos cometidos por grupos violentos infiltrados. El Gobierno difundió videos de los enfrentamientos para evidenciar el nivel de violencia desatado.

“La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes”, afirmó.

Posición sobre traslados de detenidos en Imbabura

Sobre los traslados de detenidos desde Imbabura a centros penitenciarios de Esmeraldas, Jaramillo explicó que esta medida corresponde al SNAI, entidad que definió los movimientos por motivos de seguridad penitenciaria.

El Gobierno nacional insistió en que los hechos en Cotacachi no forman parte de una protesta legítima, sino de acciones delictivas que ponen en riesgo la paz ciudadana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hexagonales de LigaPro arrancan el fin de semana: así se jugarán los primeros partidos

Incautan objetos prohibidos en operativo en cárcel El Rodeo de Portoviejo

Ecuador exporta excedentes hidroeléctricos a Colombia tras recuperación de Coca Codo Sinclair

Gobierno de Ecuador se mantiene firme ante el paro nacional y descarta diálogo con los manifestantes

Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se casó a una semana de su pedida de mano

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hexagonales de LigaPro arrancan el fin de semana: así se jugarán los primeros partidos

Incautan objetos prohibidos en operativo en cárcel El Rodeo de Portoviejo

Ecuador exporta excedentes hidroeléctricos a Colombia tras recuperación de Coca Codo Sinclair

Gobierno de Ecuador se mantiene firme ante el paro nacional y descarta diálogo con los manifestantes

Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se casó a una semana de su pedida de mano

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hexagonales de LigaPro arrancan el fin de semana: así se jugarán los primeros partidos

Incautan objetos prohibidos en operativo en cárcel El Rodeo de Portoviejo

Ecuador exporta excedentes hidroeléctricos a Colombia tras recuperación de Coca Codo Sinclair

Gobierno de Ecuador se mantiene firme ante el paro nacional y descarta diálogo con los manifestantes

Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se casó a una semana de su pedida de mano

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO