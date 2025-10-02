Consejo Nacional Electoral (CNE) descalifica a Revolución Ciudadana para campaña del referendo 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió no calificar al movimiento Revolución Ciudadana (RC) para participar en la campaña del referendo 2025, programado para el 16 de noviembre. La organización, liderada por el expresidente Rafael Correa, buscaba hacer campaña por el ‘No’ en las dos preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, pero el CNE determinó que no cumplió con los requisitos necesarios.

La excandidata presidencial Luisa González, quien presentó la solicitud de inscripción el 27 de septiembre, calificó la decisión del CNE como “el inicio de un fraude electoral”. Las preguntas del referendo buscan eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. También buscan suprimir el financiamiento estatal del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral.

CNE señala incumplimiento de requisitos por parte de RC

Un informe jurídico del CNE indicó que la solicitud de RC no incluyó todos los requisitos exigidos. Según el organismo, la decisión de apoyar el ‘No’ debía ser tomada por la convención nacional del movimiento, conforme a su estatuto. Sin embargo, no se presentó documentación que lo acreditara.

Además, el CNE señaló que RC incumplió otros procedimientos establecidos en su propio régimen orgánico, aunque no detalló cuáles en su comunicado del 2 de octubre. La solicitud de inscripción se presentó justo antes del cierre del plazo. Esto limitó el tiempo para subsanar posibles errores.

Luisa González defiende la validez de la solicitud

Luisa González rechazó las acusaciones del CNE y afirmó que presentó un acta. En esta, el buró político de RC, una instancia con potestad según el estatuto del movimiento, decidió respaldar el ‘No’ en el referendo. La dirigente aseguró, el 30 de septiembre, que la documentación cumplía con los requisitos establecidos.

González criticó al CNE por lo que consideró una decisión arbitraria. Argumentó que la exclusión de RC busca limitar la oposición a las reformas propuestas por Noboa. La dirigente insistió en que la medida del CNE podría afectar la transparencia del proceso electoral.

Contexto político y temas sensibles del referendo

El referendo aborda temas de alto impacto político, como la soberanía nacional y el financiamiento de partidos políticos. La prohibición de bases militares extranjeras, incluida en la Constitución de 2008, es un símbolo para sectores como el correísmo. Ellos lo ven como un pilar de la independencia nacional.

Por otro lado, la eliminación del financiamiento estatal a partidos podría reducir los recursos de movimientos como RC. Estos dependen de estos fondos para sus actividades. La exclusión de RC de la campaña oficial podría intensificar las tensiones en un contexto ya polarizado, considerando la influencia del correísmo en Ecuador.

Implicaciones de la decisión del CNE

La decisión del CNE ha generado controversia, especialmente porque RC es uno de los movimientos políticos más relevantes del país. RC gobernó entre 2007 y 2017. La exclusión de la campaña oficial limita su capacidad de movilizar votantes para el ‘No’ en el referendo.

El CNE no ha anunciado si revisará su decisión ni ha respondido a las acusaciones de González. Con el plazo de inscripción cerrado, RC queda fuera de la campaña, que iniciará en las próximas semanas.