Consejo de la Judicatura sanciona a una fiscal de Quito y a nueve abogados por infracciones disciplinarias

El Consejo de la Judicatura (CJ) sancionó a la fiscal V.A.B.B. y a nueve abogados en libre ejercicio, durante la sesión ordinaria N.º 091-2025, realizada en Quito, por infracciones al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), debido a retrasos injustificados y ausencias en audiencias legales.

Fiscal sancionada por retardo en investigación

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género N.º 8, V.A.B.B., recibió una multa equivalente al 4% de su salario mensual. La medida se aplicó tras determinarse su responsabilidad en la falta de impulso procesal en una investigación por presunta violación.

Según el expediente, la agente fiscal permaneció 10 meses sin realizar diligencias ni avanzar en la indagación previa, incumpliendo el artículo 107 numeral 5 del COFJ, que regula el retardo injustificado en la prestación del servicio judicial.

El Pleno del Consejo de la Judicatura resaltó que estas acciones afectan directamente la eficiencia y credibilidad del sistema judicial, y reiteró la necesidad de cumplir con los tiempos procesales establecidos por la ley.

Abogados sancionados por faltas profesionales

En el mismo acto, nueve abogados en libre ejercicio recibieron sanciones por violar disposiciones del COFJ. Siete de ellos fueron multados con el 50% de una remuneración básica unificada, por infracciones relacionadas con prohibiciones en el patrocinio de causas, según los numerales 9 y 11 del artículo 335.

Los dos restantes fueron suspendidos por dos meses, debido a su ausencia injustificada en audiencias para las cuales habían sido legalmente convocados. Las medidas buscan asegurar que los abogados cumplan con sus responsabilidades profesionales y la correcta representación de sus clientes.

El CJ destacó que las sanciones son un recordatorio de que la ética profesional y la diligencia son fundamentales en el ejercicio del derecho, contribuyendo a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.

Compromiso con la transparencia y la justicia

El Consejo enfatizó que estas decisiones refuerzan su compromiso con la transparencia y la correcta administración judicial en Ecuador. Además, subrayó la importancia de que los servidores judiciales y abogados cumplan con los plazos y obligaciones legales para evitar afectaciones a las víctimas y al sistema judicial.

Los expertos consultados recuerdan que la responsabilidad profesional no solo implica conocimientos jurídicos, sino también cumplimiento puntual de procedimientos y comparecencia en audiencias, garantizando un servicio judicial eficaz.

Con estas medidas, el CJ ratifica su política de supervisión disciplinaria, buscando que las actuaciones de fiscales y abogados se mantengan dentro del marco legal y ético establecido.