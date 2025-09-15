COMUNIDAD POR USD 1
Compensación a transportistas tras eliminación del subsidio al diésel será por 8 meses y Gobierno evaluará extenderla en 2026

Los pagos, que comenzaron este lunes 15 de septiembre de 2025 con 1.500 beneficiarios, se entregarán según el tipo de servicio: entre 400 y 1.000 dólares mensuales por unidad.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalló que el programa busca evitar un incremento en los pasajes tras la eliminación del subsidio al diésel.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalló que el programa busca evitar un incremento en los pasajes tras la eliminación del subsidio al diésel.
Consuelo Loor

El Gobierno de Daniel Noboa anunció que la compensación económica para transportistas tendrá una vigencia de ocho meses. Luego, será revisada en mayo de 2026 para definir si se extiende por cuatro meses adicionales.

Los pagos, que comenzaron este lunes 15 de septiembre de 2025 con 1.500 beneficiarios, se entregarán según el tipo de servicio: entre 400 y 1.000 dólares mensuales por unidad.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalló durante entrevista en Contacto Directo, que el programa busca evitar un incremento en los pasajes tras la eliminación del subsidio al diésel. “Esta ayuda económica está dirigida exclusivamente al transporte público de pasajeros: buses urbanos, intercantonales e interprovinciales”, indicó en entrevista televisiva.

El funcionario aclaró que camiones, expresos y camionetas no están contemplados en el plan actual, aunque se prevén mecanismos de apoyo diferenciados para estos sectores en el futuro.

Montos y cobertura de la compensación

  • USD 400 a 700 al mes para cada unidad intercantonal.

  • USD 600 mensuales para transporte intraprovincial.

  • USD 1.000 por mes para buses interprovinciales.

  • 8 meses de duración, con posibilidad de extender a 12 en 2026.

  • 68,7 millones de dólares asignados este año para cubrir las transferencias.

Los transportistas deben inscribirse en el portal registro.mtop.gob.ec o acudir a las oficinas presenciales habilitadas en todo el país.

Contexto del alza del diésel

La compensación se activó tras la eliminación del subsidio, medida que desde el sábado elevó el precio del galón de diésel de USD 1,80 a 2,80. El Ejecutivo sostiene que con esta política se generará un ahorro anual de 1.100 millones de dólares para las arcas fiscales.

Aunque el ministro Luque insistió en que no hay paralización del transporte público en Quito ni en Guayaquil, en Santo Domingo de los Tsáchilas y Tulcán se registraron bloqueos que fueron dispersados por las autoridades.

Una medida política de alto costo

La eliminación de los subsidios a combustibles ha provocado protestas en el pasado. Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron medidas similares, pero debieron retroceder tras intensas movilizaciones sociales.

Con esta decisión, Noboa continúa el proceso iniciado en 2024 con la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que representan el mayor consumo en el país.

La compensación temporal de ocho meses es la apuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la medida y ganar tiempo político. En mayo de 2026, la evaluación sobre una posible prórroga definirá si el esquema se consolida o si, por el contrario, se convierte en un nuevo foco de tensión social.

