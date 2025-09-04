COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Clima en Ecuador este viernes 5 de septiembre: lluvias dispersas en varias regiones, incluidas zonas de la Costa

Infórmate sobre el clima en Ecuador: lluvias y días soleados. Planifica tus actividades al aire libre con precaución.
Clima en Ecuador este viernes 5 de septiembre: lluvias dispersas en varias regiones, incluidas zonas de la Costa
Quito tendrá cielo nublado, temperaturas de 8 a 20 °C.
Clima en Ecuador este viernes 5 de septiembre: lluvias dispersas en varias regiones, incluidas zonas de la Costa
Quito tendrá cielo nublado, temperaturas de 8 a 20 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El viernes 5 de septiembre se prevé un día con clima variable en Ecuador, con lluvias dispersas en varias ciudades de la Costa y la Sierra. Mientras tanto, otras zonas mantendrán cielos soleados o parcialmente nublados. La jornada requerirá precauciones en desplazamientos y planificación de actividades al aire libre. Esto se debe a la combinación de lluvias intermitentes y días soleados en distintas regiones del país.

Costa: sol en Manta y lluvias en Guayaquil y Portoviejo

En la región Costa, Manta disfrutará de un día soleado, con temperaturas entre 20 y 29 °C y 0 % de probabilidad de lluvias. Será ideal para turismo, playa y actividades al aire libre.

Portoviejo presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 20 a 30 °C y un 35 % de probabilidad de lluvias. Principalmente en horas de la tarde, lo que podría afectar temporalmente actividades al aire libre.

En Guayaquil, se prevé un día nublado, con máximas de 31 °C y 45 % de probabilidad de lluvias. Especialmente durante la tarde y noche, lo que exigirá precaución en la movilidad urbana.

Sierra: lluvias dispersas y cielos nublados

En la Sierra, las lluvias intermitentes estarán presentes en varias ciudades. Quito tendrá cielo nublado, temperaturas de 8 a 20 °C y 35 % de probabilidad de precipitaciones. Esto generará un ambiente fresco y húmedo durante la jornada.

Cuenca registrará un día parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 y 20 °C y 30 % de probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. La nubosidad y la humedad podrían generar lloviznas dispersas, aunque la mañana se mantendrá relativamente estable.

Radiación solar: cuidado en horas centrales del día

Aunque algunas zonas presenten lluvias y nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá moderada a alta. Especialmente en la Costa con cielos despejados. Se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos. Esto es necesario incluso en ciudades con nubosidad parcial.

Recomendaciones para la jornada

  • En la Costa, aprovechar las horas soleadas para actividades al aire libre, deportes y turismo, manteniendo hidratación y protección solar.

  • En la Sierra, portar paraguas o impermeable será útil ante lluvias dispersas, además de vestir en capas para adaptarse a las diferencias de temperatura durante el día.

  • Conducir con precaución en carreteras húmedas y mantener cuidado al caminar por calles resbaladizas.

Clima en otras ciudades del país

Mientras Manta tendrá sol y estabilidad, Portoviejo y Guayaquil enfrentarán lluvias dispersas con probabilidades del 35 % y 45 %, respectivamente. En la Sierra, Quito y Cuenca presentarán cielos nublados o parcialmente nublados con lluvias intermitentes. Esto generará un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el viernes 5 de septiembre será un día con clima contrastante en Ecuador, con sol en la Costa y lluvias dispersas en varias ciudades de la Sierra y la Costa, especialmente en Guayaquil, Portoviejo, Quito y Cuenca.

