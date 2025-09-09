COMUNIDAD POR USD 1
Ciudadanos podrán realizar trámites de cédulas y pasaportes este fin de semana en 224 agencias del Registro Civil

Registro Civil abrirá sus 224 agencias este fin de semana para atender trámites de cédulas, pasaportes y servicios, tras fallas en la plataforma tecnológica nacional.
La Dirección General de Registro Civil informó que, tras intermitencias registradas desde el lunes 8 de septiembre de 2025, se abrirán 224 agencias en Ecuador el sábado 13 y domingo 14, entre 08h00 y 19h00, con el fin de garantizar la atención de trámites ciudadanos afectados por los inconvenientes.

Registro Civil anuncia medidas ante fallas

La entidad explicó que las intermitencias obedecen a un proceso de innovación tecnológica que busca mejorar y repotenciar la plataforma digital. Aunque los servicios tuvieron interrupciones, se aclaró que no hubo vulneración en los sistemas ni riesgo en los datos.

Los equipos técnicos trabajan en la estabilización del sistema para recuperar la normalidad en los servicios virtuales. Durante estos días, la ciudadanía recibió atención presencial en todas las oficinas, mientras se implementaban soluciones.

Ante la alta demanda, se decidió habilitar jornadas de trabajo durante el fin de semana, ampliando los horarios en todas las sedes a escala nacional.

Atención en cédulas, pasaportes y servicios generales

El Registro Civil detalló que las agencias atenderán a ciudadanos con pago y turno agendado para cédulas y pasaportes. Para otros servicios, la atención será libre y abierta a toda persona que lo requiera.

Además, se anunció que la validez de las cédulas caducadas se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025, para evitar inconvenientes en gestiones públicas y privadas. Esta medida busca dar un respiro a usuarios que no logren obtener su documento a tiempo.

Los horarios se fijaron entre 08h00 y 19h00 en los 224 puntos de atención nacional, con personal reforzado y equipos operativos para cubrir la demanda esperada durante el fin de semana.

Llamado a la ciudadanía y canales oficiales

La institución invitó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de los canales oficiales del Registro Civil, donde se publican actualizaciones sobre la disponibilidad de los servicios. También se pidió comprensión por las molestias ocasionadas durante los últimos días.

La autoridad recordó que las mejoras en la plataforma buscan optimizar el acceso digital a trámites como agendamiento de turnos, emisión de certificados en línea y servicios de identificación. Con esta modernización, se pretende garantizar procesos más rápidos y seguros en el futuro.

Finalmente, el Registro Civil reiteró su compromiso de asegurar la continuidad de los servicios y atender de forma prioritaria a quienes se han visto afectados por las recientes intermitencias tecnológicas.

