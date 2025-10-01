Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

El tribunal de la Unidad Anticorrupción negó la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y Ricardo Cevallos. Ambos están procesados por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo en el caso Triple A.

La decisión se adoptó tras la audiencia de juicio realizada este martes, 30 de septiembre de 2025, donde se conoció el pedido de la Fiscalía.

Decisión del tribunal y argumentos del alcalde de Guayaquil

El fiscal de la causa, Leonardo Alarcón, solicitó la prisión preventiva por un supuesto incumplimiento de las medidas de presentación periódica dispuestas para los acusados. Sin embargo, Aquiles Alvarez justificó su ausencia al llamado del 1 de septiembre, argumentando que se encontraba en Quito cumpliendo funciones oficiales, como la audiencia por una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y reuniones con autoridades, incluido el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El tribunal consideró esta explicación y recordó que la prisión preventiva no debe aplicarse de forma automática, según el numeral 1 del artículo 77 de la Constitución. Los magistrados destacaron que la prisión preventiva es una medida excepcional para garantizar la comparecencia y proteger los derechos de la víctima, actuando como una última ratio.

Argumentos legales de jueces y cumplimiento de medidas

Los jueces subrayaron que el juez debe acudir a la Constitución y normas convencionales para decidir sobre la prisión preventiva. Además, verificaron que Aquiles Alvarez cumplió con la presentación periódica tras el 1 de septiembre, sin evidencias que indiquen riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso judicial.

Por su parte, en el caso de Ricardo Cevallos, el tribunal señaló que estuvo presente en la audiencia del 18 de julio, aunque la Fiscalía no recordaba su asistencia.

El tribunal integrado por los jueces Christian Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara confirmó que ambos seguirán con el grillete electrónico y las presentaciones periódicas ante la autoridad correspondiente.

Reacción del alcalde Aquiles Alvarez

En la red social X, el alcalde Aquiles Alvarez se pronunció sobre la resolución y afirmó: “Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución. Seguimos trabajando por Guayaquil que sigue siendo increíblemente independiente”.

Esta declaración refleja la postura del alcalde de Guayaquil frente a un caso que ha generado gran expectativa en la opinión pública ecuatoriana.