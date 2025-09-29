Caso Ligados sacude al país: Esther Cuesta enfrenta prisión y Augusto Verduga debe pagar 11.280

Este lunes 29 de septiembre de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva a Esther Cuesta y caución de 11.280 a Augusto Verduga, en Quito, dentro del Caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita en la designación de autoridades del CPCCS.

Medidas judiciales contra los implicados

Durante la audiencia, presidida por la jueza Daniela Camacho, se resolvió que Augusto Verduga deberá cancelar la caución de 11.280 en un plazo máximo de cinco días. En caso de incumplimiento, la medida quedará sin efecto y se podría dictar prisión preventiva nuevamente.

Por su parte, Esther Cuesta, exasambleísta correísta, recibirá prisión preventiva por incumplir las presentaciones periódicas impuestas desde junio de 2025. La magistrada también dispuso que se oficie a Interpol para emitir notificación roja y localizar a la exfuncionaria, quien reside en Génova, Italia.

Cuesta alegó problemas de salud para no asistir a la audiencia, incumpliendo medidas cautelares establecidas tras su vinculación al proceso el 4 de junio.

Antecedentes del Caso Ligados

El Caso Ligados involucra a exvocales del CPCCS, como Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, y a la consejera Nicole Bonifaz, acusados de asociación ilícita. Entre los hechos se destaca la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, violando un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

También están vinculados Andrés Arauz, secretario general de la Revolución Ciudadana, y Raúl González Carrión. La Fiscalía realizó un allanamiento en enero de 2025 y decomisó los celulares de Verduga, obteniendo conversaciones que evidenciarían estrategias de la denominada Liga Azul, ligada al correísmo, para cooptar organismos de control.

Procedimiento y cumplimiento de medidas

La jueza Camacho enfatizó que el cumplimiento de las medidas cautelares es obligatorio. Para Verduga, el pago de la caución debe efectuarse dentro de cinco días, y para Cuesta, la falta de comparecencia llevará a ejecución inmediata de prisión preventiva.

El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, participó en la diligencia y supervisó la correcta implementación de las medidas. La Corte Nacional mantiene activo el seguimiento a los involucrados, con el fin de garantizar la transparencia judicial y el debido proceso.

Impacto y contexto político

El caso refleja tensiones en torno a la designación de autoridades en el CPCCS y la influencia de agrupaciones políticas en organismos de control. La investigación evidencia posibles maniobras de cooptación por parte de actores vinculados al correísmo, generando repercusiones en la institucionalidad.

La Fiscalía continuará con la recolección de evidencia y seguimiento de las notificaciones internacionales para asegurar la comparecencia de los procesados fuera del país.