Capacitación en Quito para verificación de firmas en revocatoria de Pabel Muñoz

Este jueves 25 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará una capacitación sobre el proceso de verificación de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en el auditorio Matilde Hidalgo, al norte de la ciudad. El evento, programado a las 10h00, está dirigido al colectivo que impulsa la salida del burgomaestre. Está acusado de incumplir sus funciones. Esto ocurrió al realizar proselitismo político en las elecciones presidenciales de 2023.

La recolección de firmas comenzó en abril de 2025. Está liderada por un grupo que señala a Pabel Muñoz por apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la campaña presidencial. Esta es una acción restringida para autoridades en funciones. Para que la revocatoria avance a las urnas, se requieren 206.000 firmas válidas. Los proponentes estiman haber recolectado unas 310.000. Serán entregadas al CNE en octubre, con fecha tentativa del viernes 3, antes del plazo final del domingo 5.

Detalles del proceso de verificación