COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Capacitación en Quito para verificación de firmas en revocatoria de Pabel Muñoz

La capacitación de este jueves 25 de septiembre abordará los procedimientos que el CNE seguirá para verificar las rúbricas presentadas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz (centro) durante una reunión.
La recolección de firmas comenzó en abril de 2025. Está liderada por un grupo que señala a Pabel Muñoz por apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la campaña presidencial.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz (centro) durante una reunión.
La recolección de firmas comenzó en abril de 2025. Está liderada por un grupo que señala a Pabel Muñoz por apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la campaña presidencial.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

Este jueves 25 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará una capacitación sobre el proceso de verificación de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en el auditorio Matilde Hidalgo, al norte de la ciudad. El evento, programado a las 10h00, está dirigido al colectivo que impulsa la salida del burgomaestre. Está acusado de incumplir sus funciones. Esto ocurrió al realizar proselitismo político en las elecciones presidenciales de 2023.

La recolección de firmas comenzó en abril de 2025. Está liderada por un grupo que señala a Pabel Muñoz por apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la campaña presidencial. Esta es una acción restringida para autoridades en funciones. Para que la revocatoria avance a las urnas, se requieren 206.000 firmas válidas. Los proponentes estiman haber recolectado unas 310.000. Serán entregadas al CNE en octubre, con fecha tentativa del viernes 3, antes del plazo final del domingo 5.

Detalles del proceso de verificación

La capacitación de este jueves 25 de septiembre abordará los procedimientos que el CNE seguirá para verificar las rúbricas presentadas. El colectivo recibirá orientación sobre los criterios de validación, un paso crucial para determinar si el proceso avanza hacia una consulta popular. El CNE dispondrá de aproximadamente tres semanas para revisar las firmas, un proceso que podría concluir a finales de octubre. Si se valida el número requerido, se convocará a elecciones para decidir la continuidad de Pabel Muñoz, tentativamente entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El auditorio Matilde Hidalgo, ubicado en las instalaciones del CNE en Quito, será el escenario donde los representantes del colectivo conocerán los detalles técnicos del proceso. La entrega de formularios, que finaliza este viernes 26 de septiembre, ha involucrado a diversos ciudadanos que recolectaron apoyos en la capital.

Contexto de la revocatoria

La revocatoria de mandato es un mecanismo contemplado en la legislación ecuatoriana que permite a la ciudadanía solicitar la destitución de autoridades electas por incumplimiento de funciones. En el caso de Pabel Muñoz,, las acusaciones se centran en su presunta participación en actividades políticas fuera de sus competencias como alcalde. Este proceso ha generado debate en Quito, donde sectores tanto a favor como en contra del burgomaestre han expresado sus posturas en redes sociales y medios locales.

El CNE, como entidad encargada de garantizar la transparencia del proceso, enfrenta la tarea de revisar miles de firmas en un plazo acotado. La experiencia de procesos similares en el pasado, como intentos de revocatoria en otras ciudades, indica que la validación puede descartar un porcentaje significativo de rúbricas por inconsistencias, lo que añade presión a los proponentes.

Próximos pasos en la revocatoria

Tras la entrega de las firmas, el CNE iniciará la verificación, un proceso que determinará si la revocatoria llega a las urnas. De alcanzarse las 206.000 firmas válidas, Quito podría enfrentar una consulta popular en los próximos meses, un evento que marcaría un hito en la gestión de Muñoz, quien asumió la alcaldía en mayo de 2023.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Redmi Pad 2 Series de Xiaomi llega con Snapdragon 7s Gen 4 y hasta 2TB de almacenamiento

La central hidroeléctrica Molino aporta 1.100 megavatios al Sistema Nacional Interconectado

Jennifer López revela los retos de su carrera como actriz y habla de ‘Kiss of the Spider Woman’

Ecuador, segundo país con más homicidios ligados a violencia armada en la región, según la ONU

Independiente del Valle avanza a semifinales de la Copa Sudamericana en penales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Redmi Pad 2 Series de Xiaomi llega con Snapdragon 7s Gen 4 y hasta 2TB de almacenamiento

La central hidroeléctrica Molino aporta 1.100 megavatios al Sistema Nacional Interconectado

Jennifer López revela los retos de su carrera como actriz y habla de ‘Kiss of the Spider Woman’

Ecuador, segundo país con más homicidios ligados a violencia armada en la región, según la ONU

Independiente del Valle avanza a semifinales de la Copa Sudamericana en penales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Redmi Pad 2 Series de Xiaomi llega con Snapdragon 7s Gen 4 y hasta 2TB de almacenamiento

La central hidroeléctrica Molino aporta 1.100 megavatios al Sistema Nacional Interconectado

Jennifer López revela los retos de su carrera como actriz y habla de ‘Kiss of the Spider Woman’

Ecuador, segundo país con más homicidios ligados a violencia armada en la región, según la ONU

Independiente del Valle avanza a semifinales de la Copa Sudamericana en penales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO