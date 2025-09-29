Bases de seguridad en Ecuador: lo que traerá la llegada de Kristi Noem desde EE.UU.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, visitará Ecuador en las próximas semanas, según informó el Gobierno, para definir la ubicación de posibles bases de ‘Homeland Security’.

Una visita para reforzar acuerdos bilaterales

Carolina Jaramillo, vocera del presidente Daniel Noboa, señaló que la funcionaria estadounidense llegará en octubre, aunque aún no se confirma el día exacto. La agenda oficial se comunicará en los próximos días, pero el tema central será la ubicación de dichas bases.

La visita se enmarca en los convenios de cooperación en materia de seguridad que ambos gobiernos mantienen. En julio de 2025, Noem ya había viajado a Quito para anunciar un acuerdo de 18 meses. Este programa permite que agentes ecuatorianos conozcan de primera mano el funcionamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Durante ese encuentro, el entonces ministro del Interior, John Reimberg, informó que cada país enviaría un oficial de enlace. Con este mecanismo, se busca facilitar el intercambio directo de información en el ámbito de seguridad.

Resultados previos y datos migratorios

En aquella ocasión, Noem subrayó que la cooperación permitió una reducción en los registros de ecuatorianos en la frontera sur de EE.UU. Según cifras compartidas, los casos bajaron de 227 mil en 2024 a 34 481 en 2025.

La funcionaria destacó que este descenso se debe a la implementación de estrategias conjuntas orientadas a ordenar los flujos migratorios. Además, resaltó la importancia de garantizar que los viajes se realicen dentro de la legalidad y en defensa de los derechos humanos.

Los resultados fueron considerados un punto clave para reforzar la relación bilateral en temas de seguridad regional y control fronterizo.

Implicaciones de ‘Homeland Security’ en Ecuador

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos coordina acciones como la detección de ciberamenazas, el combate al terrorismo y la lucha contra el crimen organizado. Según Fernando León, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la instalación de bases en territorio nacional estaría orientada a fortalecer la vigilancia en puertos, aeropuertos y pasos terrestres.

El especialista explicó que la cooperación busca anticipar y neutralizar riesgos como el narcotráfico, el crimen organizado y posibles ciberataques. León agregó que estas medidas permitirían a Ecuador robustecer su estrategia en áreas donde el control estatal presenta limitaciones.

También advirtió que este proceso plantea desafíos relacionados con la soberanía. Recordó que la Constitución vigente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. La última de este tipo fue la Base de Manta, que cesó operaciones hace más de una década.

Consulta popular y factores económicos

La posible implementación de estas instalaciones podría estar sujeta a la Consulta Popular convocada por el presidente Noboa en noviembre. En esa jornada, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la presencia de infraestructura de seguridad extranjera en el país.

León subrayó que la decisión no solo tendrá efectos en materia de soberanía, sino también en el ámbito económico. Implementar sistemas de vigilancia y tecnología avanzada implica una fuerte inversión en equipos y capacitación.

“Es importante que el país adapte los principios de cooperación internacional en seguridad de forma equilibrada, sin comprometer los derechos humanos ni la autonomía nacional”, señaló el experto.