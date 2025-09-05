COMUNIDAD POR USD 1
Salud

Autoridades reforzarán controles en hospitales y alrededores para prevenir robos de medicamentos

El CONSAP incrementará controles en hospitales de Ecuador para prevenir robos de medicamentos, reforzar operativos con Arcsa y optimizar el sistema de agendamiento de citas.
El CONSAP resolvió este viernes 5 de septiembre, en Quito, aumentar los controles en hospitales y sus alrededores para frenar el robo de medicamentos, según informó el Gobierno.

Operativos contra venta ilegal de medicamentos

La III sesión ordinaria del Comité Nacional de Salud Pública se desarrolló en el Palacio de Carondelet. Allí se revisaron avances de la compra centralizada de fármacos.

Los operativos contarán con apoyo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). El objetivo es detectar la venta ilegal de medicamentos y dispositivos del Sistema Nacional de Salud.

Durante la sesión también se abordaron los correctivos en el sistema de agendamiento de citas médicas, señalado por fallas y posibles irregularidades administrativas.

Resultados de los controles sanitarios

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, explicó que los controles permitirán identificar nuevos responsables.

“Se han encontrado medicamentos robados en mercados clandestinos. Un funcionario del Hospital Monte Sinaí está detenido y enfrentará a la justicia”, declaró Lama.

Según datos oficiales de Arcsa, ya se ejecutaron controles en 105 establecimientos de salud públicos y privados. Se retiraron cerca de 8.000 unidades de medicamentos y dispositivos irregulares.

Cambios en el sistema de citas médicas

En la sesión también se analizó el sistema de agendamiento de citas. Autoridades denunciaron que existen gerentes que aprobaban jornadas de apenas cuatro horas diarias.

Ante ello, Lama indicó que varios funcionarios se encuentran bajo investigación. Sin embargo, destacó que médicos del Ministerio de Salud Pública y del IESS cumplen largas jornadas.

“Invito a los médicos a denunciar a quienes no cumplen con su horario completo”, enfatizó el presidente del IESS, en un llamado a la transparencia institucional.

Compromiso con el abastecimiento nacional

El Gobierno ratificó que la compra centralizada de medicamentos se cumplirá en tiempo récord. Esta semana, el Ministerio de Salud lideró mesas técnicas con nueve coordinaciones zonales.

Participaron 169 Entidades Operativas Desconcentradas (EODs), entre hospitales y direcciones distritales. Con ello se busca garantizar el abastecimiento oportuno en la Red Pública Integral de Salud.

“Seguimos comprometidos en asegurar atención médica y abastecimiento de medicamentos para los afiliados y todos los ecuatorianos, en el marco de la ley y transparencia”, concluyó Lama.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

