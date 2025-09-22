COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Autoridades mantienen operativa la movilidad en Esmeraldas pese a anuncio de protestas

Un intento de bloqueo en la carretera Esmeraldas-San Lorenzo fue impedido por militares, mientras la movilidad en la terminal terrestre registró menor afluencia de pasajeros.
3 minutos de lectura
Foto: Página de los Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

La Policía Nacional impidió un intento de cierre en la carretera Esmeraldas-San Lorenzo la noche del domingo 21 de septiembre, tras la alerta emitida por el ECU911 sobre una supuesta protesta convocada por dirigentes del Seguro Social Campesino. Esta acción movilizó a uniformados y mantuvo el tránsito operativo en el norte de la provincia de Esmeraldas.

La alerta se reportó cerca de las 21:00 en el kilómetro 14 de la carretera E15 norte, en el sector conocido como San Lorenzo del Pailón. Agentes del distrito policial Eloy Alfaro acudieron al sitio y retiraron los obstáculos colocados en la vía.

Los uniformados realizaron la intervención sin incidentes mayores y confirmaron que la circulación de vehículos se restableció de manera inmediata. La acción respondió a la necesidad de prevenir el cierre de un eje vial estratégico que conecta la ciudad de Esmeraldas con la zona fronteriza.

De forma paralela, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificaron los patrullajes en sectores considerados vulnerables a bloqueos. Esto debido a antecedentes de manifestaciones en meses anteriores. El objetivo fue mantener la movilidad segura y garantizar el derecho al libre tránsito.

Movilidad en la terminal terrestre

En el terminal terrestre de Esmeraldas, la movilidad de pasajeros se registró con una reducción en comparación con otros fines de semana. El anuncio de posibles protestas generó menor afluencia de usuarios.

A pesar de la baja demanda, la venta de boletos y la salida de buses se mantuvieron hasta el último turno programado a la 01:00 de este lunes 22. Las cooperativas confirmaron que el servicio se ofreció de manera regular, aunque con menos pasajeros en las unidades.

Usuarios consultados señalaron que la incertidumbre frente a un eventual bloqueo los llevó a modificar horarios de viaje o postergar desplazamientos hacia otros cantones de la provincia.

Clases no presenciales en cantones de Esmeraldas

Mientras la situación en las vías se controlaba, los cantones de Esmeraldas, Rioverde y Atacames continuaban con las clases no presenciales. La medida responde a la falta de agua potable generada por un desperfecto eléctrico en la planta de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas (Emapse) desde la semana anterior.

Las autoridades educativas confirmaron que la modalidad se mantendrá hasta que se normalice el servicio. El problema de abastecimiento afecta a centros educativos y zonas residenciales de la provincia.

Los representantes de EPMAPSE señalaron que los trabajos para restablecer la operatividad del sistema eléctrico de la planta continúan, aunque no precisaron una fecha definitiva para la normalización del suministro.

Contexto nacional de paralizaciones

En otras provincias también se reportaron anuncios de protestas para la medianoche del domingo 21 de septiembre. En Cuenca y otras ciudades del país, los dirigentes del transporte escolar informaron sobre una paralización de actividades.

Sin embargo, la mañana del lunes 22 los vehículos de transporte escolar funcionaron con normalidad y trasladaron a los estudiantes hacia los diferentes planteles educativos. Autoridades de tránsito confirmaron la circulación regular de estas unidades.

El Gobierno Nacional destacó la coordinación de las fuerzas del orden para garantizar la movilidad en varias provincias, ante advertencias de posibles paralizaciones promovidas por diferentes gremios.

