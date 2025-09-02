Autoridades de salud clausuran establecimientos por venta de fármacos sin registro sanitario

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), como parte de las acciones planificadas en el Comité Nacional de Salud Pública, desplegó un operativo para evitar la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos irregulares.

Arcsa fiscalizó establecimientos cercanos a unidades de salud. Participaron equipos técnicos de Arcsa. Ocurrió del 25 al 29 de agosto de 2025. Se realizó en las inmediaciones de 105 unidades de salud en todo el país. Se hizo para garantizar la seguridad de los consumidores y la correcta distribución de productos de salud.

Resultados del operativo de control

Durante el operativo, los equipos de Arcsa visitaron un total de 298 establecimientos ubicados cerca de las Redes Públicas de Salud (RPIS) y Redes Privadas de Clínicas (RPC). Las inspecciones permitieron detectar varias infracciones. Se identificaron 13 incumplimientos en la venta de productos no regulados.

Los hallazgos confirman la necesidad de estos controles para asegurar que los ciudadanos no accedan a productos que ponen en riesgo su salud.

Las autoridades procedieron con medidas drásticas. Se clausuraron 4 establecimientos que operaban sin la debida autorización legal. Estos locales no podrán seguir comercializando productos irregulares. Este control de medicamentos es fundamental para la seguridad.

Además, se decomisaron 1.968 unidades de medicamentos y dispositivos médicos (DM) que no cumplían los estándares de seguridad. Los productos incautados carecían de registro sanitario.

Inmovilización y vigilancia constante

Adicionalmente, los equipos de Arcsa inmovilizaron 2.198 unidades de medicamentos y dispositivos médicos. La inmovilización se mantendrá hasta verificar su legalidad. Estos resultados reflejan el compromiso de la institución por mantener un ambiente sanitario seguro y libre de productos fraudulentos. La institución trabaja en colaboración con otras entidades del sector salud para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Las acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional. El objetivo es prevenir la distribución de productos ilegales. Arcsa reitera su compromiso con la vigilancia constante y el control de la comercialización de productos de salud. Esta vigilancia es constante en las unidades de salud.