¡Atención! Precio del diésel podría bajar hasta 10% desde diciembre 2025

La viceministra de Hidrocarburos, Daniela Conde, anunció el 24 de septiembre de 2025 que el precio del diésel en Ecuador se ajustará bajo un esquema de bandas a partir del 12 de diciembre, luego de tres meses con tarifa fija de 2,80 dólares por galón, establecida tras la eliminación del subsidio decretada por el presidente Daniel Noboa.

La medida busca alinear el precio con los mercados internacionales y garantizar estabilidad para consumidores y sector productivo.

Sistema de bandas y proyecciones

El nuevo mecanismo permitirá que el precio del diésel se reduzca hasta un 10 % mensual o aumente un máximo de 5 %, según variaciones internacionales y costos de importación. La viceministra Conde indicó que el precio proyectado para diciembre será de 2,79 dólares, con una tendencia a la baja en enero (2,74 dólares) y febrero (2,70 dólares) de 2026, siempre bajo condiciones de mercado.

“Hay que tener cuidado con pensar que el precio subirá o bajará aritméticamente. Depende de las variaciones internacionales”, explicó durante el XX Encuentro Anual de Petróleo y Gas (ENAEP 2025).

El Gobierno señaló que el mecanismo busca eliminar la discrecionalidad en la fijación de precios y otorgar mayor previsibilidad a consumidores y empresas. La transición hacia este modelo también permitirá redistribuir los recursos liberados por la eliminación del subsidio hacia la población más vulnerable.

Impacto en la economía y competitividad

El diésel es un insumo clave para sectores como transporte, agricultura e industria. Por ello, el ajuste gradual evitará impactos bruscos en la economía y mantendrá la competitividad del país.

Conde destacó que la estrategia se enmarca en el objetivo de impulsar un mercado de combustibles transparente y competitivo, reduciendo incertidumbre para empresas y usuarios. Además, anticipó la introducción del diésel Euro 4 en 2026, mejorando la calidad del aire y acercando al país a estándares internacionales.

La viceministra añadió que esta política permitirá a Ecuador avanzar hacia un consumo más sostenible, contribuyendo a la transición energética con combustibles más limpios y menos contaminantes.

Hoja de ruta energética a largo plazo

El ajuste forma parte de una estrategia energética de 10 años, que incluye estabilizar la producción petrolera, modernizar refinerías y diversificar la matriz energética. “Ecuador tiene visión y estrategia para construir un futuro energético sostenible”, concluyó Conde.

El país apuesta por políticas que equilibren la estabilidad económica, la competitividad del sector energético y la protección ambiental, adaptando el precio del diésel a las condiciones internacionales.