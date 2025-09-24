COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Negocios

¡Atención! Precio del diésel podría bajar hasta 10% desde diciembre 2025

El diésel en Ecuador adoptará un esquema de bandas desde diciembre 2025, permitiendo ajustes mensuales según el mercado internacional y reduciendo la tarifa inicial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Atención! Precio del diésel podría bajar hasta 10% desde diciembre 2025
La viceministra Conde indicó que el precio proyectado para diciembre será de 2,79 dólares.
¡Atención! Precio del diésel podría bajar hasta 10% desde diciembre 2025
La viceministra Conde indicó que el precio proyectado para diciembre será de 2,79 dólares.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La viceministra de Hidrocarburos, Daniela Conde, anunció el 24 de septiembre de 2025 que el precio del diésel en Ecuador se ajustará bajo un esquema de bandas a partir del 12 de diciembre, luego de tres meses con tarifa fija de 2,80 dólares por galón, establecida tras la eliminación del subsidio decretada por el presidente Daniel Noboa.

La medida busca alinear el precio con los mercados internacionales y garantizar estabilidad para consumidores y sector productivo.

Sistema de bandas y proyecciones

El nuevo mecanismo permitirá que el precio del diésel se reduzca hasta un 10 % mensual o aumente un máximo de 5 %, según variaciones internacionales y costos de importación. La viceministra Conde indicó que el precio proyectado para diciembre será de 2,79 dólares, con una tendencia a la baja en enero (2,74 dólares) y febrero (2,70 dólares) de 2026, siempre bajo condiciones de mercado.

“Hay que tener cuidado con pensar que el precio subirá o bajará aritméticamente. Depende de las variaciones internacionales”, explicó durante el XX Encuentro Anual de Petróleo y Gas (ENAEP 2025).

El Gobierno señaló que el mecanismo busca eliminar la discrecionalidad en la fijación de precios y otorgar mayor previsibilidad a consumidores y empresas. La transición hacia este modelo también permitirá redistribuir los recursos liberados por la eliminación del subsidio hacia la población más vulnerable.

Impacto en la economía y competitividad

El diésel es un insumo clave para sectores como transporte, agricultura e industria. Por ello, el ajuste gradual evitará impactos bruscos en la economía y mantendrá la competitividad del país.

Conde destacó que la estrategia se enmarca en el objetivo de impulsar un mercado de combustibles transparente y competitivo, reduciendo incertidumbre para empresas y usuarios. Además, anticipó la introducción del diésel Euro 4 en 2026, mejorando la calidad del aire y acercando al país a estándares internacionales.

La viceministra añadió que esta política permitirá a Ecuador avanzar hacia un consumo más sostenible, contribuyendo a la transición energética con combustibles más limpios y menos contaminantes.

Hoja de ruta energética a largo plazo

El ajuste forma parte de una estrategia energética de 10 años, que incluye estabilizar la producción petrolera, modernizar refinerías y diversificar la matriz energética. “Ecuador tiene visión y estrategia para construir un futuro energético sostenible”, concluyó Conde.

El país apuesta por políticas que equilibren la estabilidad económica, la competitividad del sector energético y la protección ambiental, adaptando el precio del diésel a las condiciones internacionales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional en Ecuador: conozca las carreteras bloqueadas este 26 de septiembre

Impactante hallazgo en Santo Domingo: padre e hijo aparecieron maniatados y asesinados con un mensaje criminal

MAGP invierte más de 457 mil en incentivos económicos para productores forestales

FIFA sanciona a Federación de Malasia y siete jugadores por falsificación de documentos

Gobierno ejecuta más de 260 operativos contra minería ilegal en Ecuador durante 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional en Ecuador: conozca las carreteras bloqueadas este 26 de septiembre

Impactante hallazgo en Santo Domingo: padre e hijo aparecieron maniatados y asesinados con un mensaje criminal

MAGP invierte más de 457 mil en incentivos económicos para productores forestales

FIFA sanciona a Federación de Malasia y siete jugadores por falsificación de documentos

Gobierno ejecuta más de 260 operativos contra minería ilegal en Ecuador durante 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional en Ecuador: conozca las carreteras bloqueadas este 26 de septiembre

Impactante hallazgo en Santo Domingo: padre e hijo aparecieron maniatados y asesinados con un mensaje criminal

MAGP invierte más de 457 mil en incentivos económicos para productores forestales

FIFA sanciona a Federación de Malasia y siete jugadores por falsificación de documentos

Gobierno ejecuta más de 260 operativos contra minería ilegal en Ecuador durante 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO