Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

¡Atención! ECU 911 reporta bloqueos viales por paro nacional en Ecuador: estas son las vías cerradas

Varias rutas en Ecuador tienen bloqueos totales y parciales, complicando el tránsito en zonas por protestas sociales.
¡Atención! ECU 911 reporta bloqueos viales por paro nacional en Ecuador: estas son las vías cerradas.
Las protestas también se registran en Tabacundo, donde los manifestantes mantienen cerrado el sector de la Y desde el lunes 22 de septiembre. Este punto continúa bajo tensión. Foto: API.
¡Atención! ECU 911 reporta bloqueos viales por paro nacional en Ecuador: estas son las vías cerradas.
Las protestas también se registran en Tabacundo, donde los manifestantes mantienen cerrado el sector de la Y desde el lunes 22 de septiembre. Este punto continúa bajo tensión. Foto: API.

El Servicio de Emergencias ECU 911 informó sobre cierres en múltiples vías por el paro nacional en Ecuador promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie. Las manifestaciones se desarrollan en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Las manifestaciones reúnen a más organizaciones sociales que bloquean carreteras con el objetivo de presionar al Gobierno de Daniel Noboa. Varias rutas principales permanecen inhabilitadas, lo que afecta la movilidad en distintas regiones del país.

Imbabura, la provincia más afectada por el paro nacional en Ecuador

La provincia de Imbabura registra la mayor cantidad de cierres viales durante el paro nacional.

ProvinciaVías CerradasSectores / Puntos Específicos
ImbaburaEje vial rural Otavalo-QuirogaPuente del río Blanco – San Eloy
Otavalo – AtuntaquiTotalmente cerrada
Otavalo – CajasQuichinche, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí, Pijal
Ibarra – Zuleta – CayambePuente de Rumipamba
Otavalo – CotacachiPartidero de Cotacachi, Ilumán, Peguche
Chaltura – San RoqueChaltura, Natabuela, semáforo de San Roque, San Luis de Agualongo, Santa Bertha

Bloqueos en Pichincha y Quito bajo resguardo militar

En Pichincha, el ECU911 reporta cierres en la vía Cusubamba-Cayambe y en Tabacundo-Cajas. El sector de la Y de Tabacundo se mantiene militarizado ante el avance de las protestas.

ProvinciaVías CerradasObservaciones
PichinchaCusubamba – CayambeCerrada
Tabacundo – CajasParcialmente cerrada
Y de TabacundoMilitarizada para custodia durante protestas
QuitoTodas las vías habilitadas para circulación

Manifestaciones en Loja, Guayas, Bolívar y Cotopaxi

En Loja, los manifestantes intentan cerrar la vía Cuenca-Loja en protesta contra el Gobierno. Sin embargo, uniformados impiden el bloqueo y la carretera se mantiene habilitada.

ProvinciaVías CerradasObservaciones
LojaCuenca – LojaIntento de cierre bloqueado por uniformados

 

ProvinciaVías CerradasObservaciones
GuayasPanamericana (sentido Naranjal-La Roldós)Cerrada

 

ProvinciaVías CerradasObservaciones
BolívarVía al Congreso en EcheandíaCerrada

 

ProvinciaVías CerradasObservaciones
CotopaxiCirculación en UPC La Merced 1Cerrada

Conflictos y enfrentamientos en Tabacundo

Desde el lunes 22 de septiembre, el cierre de la vía en la Y de Tabacundo causa un impacto persistente. A pesar de intentos policiales para despejar el paso, los manifestantes mantienen el bloqueo con objetos como llantas quemadas, ramas y palos.

El martes, la protesta escaló en confrontaciones directas entre policías y manifestantes. La fuerza pública detuvo a al menos dos personas durante los disturbios, pero no logró desbloquear la circulación. La tensión se mantiene en la zona sin que se vislumbre una solución inmediata.

