¡Atención! ECU 911 reporta bloqueos viales por paro nacional en Ecuador: estas son las vías cerradas.

El Servicio de Emergencias ECU 911 informó sobre cierres en múltiples vías por el paro nacional en Ecuador promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie. Las manifestaciones se desarrollan en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Las manifestaciones reúnen a más organizaciones sociales que bloquean carreteras con el objetivo de presionar al Gobierno de Daniel Noboa. Varias rutas principales permanecen inhabilitadas, lo que afecta la movilidad en distintas regiones del país.
Imbabura, la provincia más afectada por el paro nacional en Ecuador
La provincia de Imbabura registra la mayor cantidad de cierres viales durante el paro nacional.
|Provincia
|Vías Cerradas
|Sectores / Puntos Específicos
|Imbabura
|Eje vial rural Otavalo-Quiroga
|Puente del río Blanco – San Eloy
|Otavalo – Atuntaqui
|Totalmente cerrada
|Otavalo – Cajas
|Quichinche, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí, Pijal
|Ibarra – Zuleta – Cayambe
|Puente de Rumipamba
|Otavalo – Cotacachi
|Partidero de Cotacachi, Ilumán, Peguche
|Chaltura – San Roque
|Chaltura, Natabuela, semáforo de San Roque, San Luis de Agualongo, Santa Bertha
Bloqueos en Pichincha y Quito bajo resguardo militar
En Pichincha, el ECU911 reporta cierres en la vía Cusubamba-Cayambe y en Tabacundo-Cajas. El sector de la Y de Tabacundo se mantiene militarizado ante el avance de las protestas.
|Provincia
|Vías Cerradas
|Observaciones
|Pichincha
|Cusubamba – Cayambe
|Cerrada
|Tabacundo – Cajas
|Parcialmente cerrada
|Y de Tabacundo
|Militarizada para custodia durante protestas
|Quito
|Todas las vías habilitadas para circulación
Manifestaciones en Loja, Guayas, Bolívar y Cotopaxi
En Loja, los manifestantes intentan cerrar la vía Cuenca-Loja en protesta contra el Gobierno. Sin embargo, uniformados impiden el bloqueo y la carretera se mantiene habilitada.
|Provincia
|Vías Cerradas
|Observaciones
|Loja
|Cuenca – Loja
|Intento de cierre bloqueado por uniformados
|Provincia
|Vías Cerradas
|Observaciones
|Guayas
|Panamericana (sentido Naranjal-La Roldós)
|Cerrada
|Provincia
|Vías Cerradas
|Observaciones
|Bolívar
|Vía al Congreso en Echeandía
|Cerrada
|Provincia
|Vías Cerradas
|Observaciones
|Cotopaxi
|Circulación en UPC La Merced 1
|Cerrada
Conflictos y enfrentamientos en Tabacundo
Desde el lunes 22 de septiembre, el cierre de la vía en la Y de Tabacundo causa un impacto persistente. A pesar de intentos policiales para despejar el paso, los manifestantes mantienen el bloqueo con objetos como llantas quemadas, ramas y palos.
El martes, la protesta escaló en confrontaciones directas entre policías y manifestantes. La fuerza pública detuvo a al menos dos personas durante los disturbios, pero no logró desbloquear la circulación. La tensión se mantiene en la zona sin que se vislumbre una solución inmediata.