¡Atención! ECU 911 reporta bloqueos viales por paro nacional en Ecuador: estas son las vías cerradas.

El Servicio de Emergencias ECU 911 informó sobre cierres en múltiples vías por el paro nacional en Ecuador promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie. Las manifestaciones se desarrollan en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Las manifestaciones reúnen a más organizaciones sociales que bloquean carreteras con el objetivo de presionar al Gobierno de Daniel Noboa. Varias rutas principales permanecen inhabilitadas, lo que afecta la movilidad en distintas regiones del país.

Imbabura, la provincia más afectada por el paro nacional en Ecuador

La provincia de Imbabura registra la mayor cantidad de cierres viales durante el paro nacional.

Provincia Vías Cerradas Sectores / Puntos Específicos Imbabura Eje vial rural Otavalo-Quiroga Puente del río Blanco – San Eloy Otavalo – Atuntaqui Totalmente cerrada Otavalo – Cajas Quichinche, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí, Pijal Ibarra – Zuleta – Cayambe Puente de Rumipamba Otavalo – Cotacachi Partidero de Cotacachi, Ilumán, Peguche Chaltura – San Roque Chaltura, Natabuela, semáforo de San Roque, San Luis de Agualongo, Santa Bertha

Bloqueos en Pichincha y Quito bajo resguardo militar

En Pichincha, el ECU911 reporta cierres en la vía Cusubamba-Cayambe y en Tabacundo-Cajas. El sector de la Y de Tabacundo se mantiene militarizado ante el avance de las protestas.

Provincia Vías Cerradas Observaciones Pichincha Cusubamba – Cayambe Cerrada Tabacundo – Cajas Parcialmente cerrada Y de Tabacundo Militarizada para custodia durante protestas Quito Todas las vías habilitadas para circulación

Manifestaciones en Loja, Guayas, Bolívar y Cotopaxi

En Loja, los manifestantes intentan cerrar la vía Cuenca-Loja en protesta contra el Gobierno. Sin embargo, uniformados impiden el bloqueo y la carretera se mantiene habilitada.

Provincia Vías Cerradas Observaciones Loja Cuenca – Loja Intento de cierre bloqueado por uniformados

Provincia Vías Cerradas Observaciones Guayas Panamericana (sentido Naranjal-La Roldós) Cerrada

Provincia Vías Cerradas Observaciones Bolívar Vía al Congreso en Echeandía Cerrada

Provincia Vías Cerradas Observaciones Cotopaxi Circulación en UPC La Merced 1 Cerrada

Conflictos y enfrentamientos en Tabacundo

Desde el lunes 22 de septiembre, el cierre de la vía en la Y de Tabacundo causa un impacto persistente. A pesar de intentos policiales para despejar el paso, los manifestantes mantienen el bloqueo con objetos como llantas quemadas, ramas y palos.

El martes, la protesta escaló en confrontaciones directas entre policías y manifestantes. La fuerza pública detuvo a al menos dos personas durante los disturbios, pero no logró desbloquear la circulación. La tensión se mantiene en la zona sin que se vislumbre una solución inmediata.