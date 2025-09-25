Así están las vías cerradas en Ecuador tras cuatro días de paro nacional

uEste jueves 25 de septiembre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene el paro nacional, con bloqueos en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Zamora Chinchipe, debido al rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Cuarto día de protestas y bloqueos

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 confirmó que, con corte a las 06:00, las vías cerradas continúan en varias provincias de la Sierra norte. Este es el cuarto día consecutivo en que las comunidades indígenas mantienen cierres en carreteras estratégicas, tras la convocatoria de la Conaie.

El epicentro de las manifestaciones se ubica en Imbabura, donde se han registrado cierres totales y parciales en los principales ejes viales que conectan con Otavalo, Cotacachi y Cayambe. En tanto, en Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua la situación se mantiene en calma, salvo una marcha el lunes en Latacunga.

El presidente Daniel Noboa, que llegó el miércoles a Imbabura, ratificó que no revertirá la eliminación del subsidio y calificó las protestas como “actos terroristas”.

Afectaciones en el sector florícola de Cayambe

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) reportó que los cierres viales en Cayambe impactan directamente a los trabajadores del sector. Entre los puntos bloqueados se encuentran:

San José de Ayora

Puente de Puluvi

Santa María de Milán

Bola de Guachalá

Santa Marianita de Pingulm

Expoflores informó que, debido a los cierres, aproximadamente 4.000 personas no pudieron llegar a sus lugares de trabajo este jueves. Esto afecta la producción y exportación de flores, una de las actividades económicas más relevantes de la zona.

Reportes de Imbabura y otras provincias

En Imbabura, permanecen cerradas las siguientes vías:

Otavalo-Cotacachi , en Cotacachi, Ilumán y Peguche.

Antonio Ante-Otavalo , cerrada desde Chaltura hasta San Roque.

Eje vial rural Otavalo-Quiroga .

Otavalo-Cajas .

Ibarra-Zuleta-Cayambe, cerrada en San Francisco y puente de Rumipamba.

En Pichincha, los cierres afectan la ruta Cusubamba-Cayambe y el tramo Tabacundo-Cajas. Mientras que en Cotopaxi, la vía Pujilí-La Maná fue habilitada en la mañana, aunque persiste la presencia de manifestantes en la curva de Maca. Finalmente, en Zamora Chinchipe, el bloqueo se mantiene en la vía El Pangui-Tundayme.

Contexto del paro nacional

La Conaie convocó al paro en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Según sus dirigentes, la medida busca defender la economía de los sectores rurales e indígenas, que dependen del transporte y la producción agrícola.

El Gobierno de Noboa, por su parte, sostiene que mantener los subsidios implica un gasto insostenible para las finanzas públicas. El presidente ha reiterado que no dará marcha atrás en la decisión, lo que mantiene el escenario de tensión.

Las manifestaciones han sido principalmente focalizadas en la Sierra norte, sin reportes de paralización total en otras regiones. No obstante, la persistencia de cierres viales genera preocupación en sectores productivos como el florícola, que ya reporta pérdidas.