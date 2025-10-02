COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Asamblea

Asamblea Nacional condena daños a red de agua en protestas de la Conaie

La resolución, respaldada por la mayoría oficialista, condena los actos de violencia y los daños a bienes públicos y privados, destacando el ataque a la red de agua potable.
•‎

La resolución, respaldada por la mayoría oficialista, condena los actos de violencia y los daños a bienes públicos y privados. FOTO: @AsambleaEcuador.
Noemí Moreira

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 1 de octubre, con 76 votos a favor, una resolución. Esta rechaza los actos de violencia registrados durante el paro convocado por la Conaie y los daños causados a la red de agua potable en Ibarra, Imbabura, epicentro de las manifestaciones y protestas. La moción, presentada por el asambleísta Fernando Jaramillo de la bancada oficialista ADN, condena las acciones que atentan contra la paz social, la seguridad ciudadana y el derecho humano al agua.

El pleno de la sesión n.º 045, con 143 asambleístas presentes, vivió un intenso debate. Este debate fue entre la bancada oficialista y la oposición, liderada por la Revolución Ciudadana (RC). La resolución obtuvo 64 votos en contra, principalmente de RC y algunos legisladores de Pachakutik, como Carmen Tiupul. Además, hubo tres abstenciones, incluidas del Partido Social Cristiano (PSC). El texto aprobado dispone que se notifique a la Presidencia de la República, al Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra y a la Gobernación de Imbabura.

Rechazo a la violencia y daños en Ibarra

La resolución, respaldada por la mayoría oficialista, condena los actos de violencia y los daños a bienes públicos y privados, destacando el ataque a la red de agua potable. Esto sucedió bajo el puente de Rumipamba, en la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra. Este incidente, según el documento, constituye una grave afectación al derecho humano al agua y a la infraestructura estratégica del país. Se resaltó que las protestas fueron un factor crucial en estos eventos.

Fernando Jaramillo, representante de Imbabura, defendió la moción. Acusó a la oposición de liderar acciones para “desestabilizar al Gobierno”. Durante su intervención, presentó un video que, según afirmó, evidencia la participación de líderes de RC en la organización del paro. Esto generó gritos de rechazo desde la bancada correísta. “No es una protesta espontánea, sino una estrategia dirigida políticamente”, enfatizó Jaramillo.

Tenso debate entre oficialismo y oposición

El debate, en el que participaron ocho legisladores, reflejó profundas divisiones. Esteban Torres (ADN) criticó los ataques a la fuerza pública, calificándolos como contrarios a la justicia indígena. Mientras tanto, Héctor Rodríguez (RC) denunció la represión policial, recordando la muerte del comunero Efraín Fuerez. Este hecho ocurrió en Cotacachi, Imbabura, durante los enfrentamientos. Rodríguez calificó este hecho como un posible crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Las protestas fueron un elemento central del debate.

Viviana Veloz (RC) acusó al oficialismo de ignorar las demandas de los sectores indígenas y populares. Por su parte, Alfredo Serrano (PSC) señaló la “insensibilidad” de la resolución al no mencionar la muerte del comunero. Además, Andrés Guschmer (ADN) calificó a los responsables de los daños como “terroristas”, defendiendo la necesidad de proteger el acceso al agua. Finalmente, las protestas en el país continúan generando controversia en todos los niveles del gobierno.

Contexto del paro y las manifestaciones

El paro convocado por la Conaie responde a demandas sociales y económicas. Esto sucede en un contexto de creciente tensión política en Ecuador. Las protestas en Imbabura, donde se reportaron enfrentamientos con la fuerza pública, han generado impactos en sectores como la floricultura. Esto motivó una moción adicional de Nathaly Morillo (ADN) para respaldar a los productores afectados. Las acciones de protesta evidencian la gravedad de las demandas no atendidas.

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional: 260 acciones de protesta en 12 días, reporta Geografía Crítica

Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

Donald Trump logra fallo favorable sobre deportación de 300.000 venezolanos

Gabriela Sommerfeld aclara: este sería el momento en que alias ‘Fede’ llegaría a Ecuador

Confesó matar a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz: el estremecedor caso que indigna a EE. UU.

Noticias en la web

