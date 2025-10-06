COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

AME alerta sobre crisis de liquidez ante pago del décimo tercer sueldo

La organización señaló que la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de las administraciones municipales y el bienestar de sus trabajadores.
3 minutos de lectura
Patricio Maldonado, Presidente de la AME
Kathya Mero

Redacción ED.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) expresó su preocupación por el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el pago del décimo tercer sueldo a servidores públicos el 14 de noviembre de 2025. La medida, aunque beneficiosa para el sector público central, es considerada inviable por los municipios debido a una crisis de liquidez causada por el incumplimiento de transferencias del Gobierno Nacional. La AME exige el pago inmediato de una deuda aproximada de USD 744,98 millones para garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales y la continuidad de servicios básicos.

La organización señaló que la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de las administraciones municipales y el bienestar de sus trabajadores. Según el comunicado oficial de la AME, publicado en su cuenta de X, los municipios enfrentan retrasos de entre tres y cuatro alícuotas del Modelo de Equidad Territorial (MET), que representa USD 721,88 millones de la deuda total. Esta situación compromete la ejecución de obras prioritarias y el sostenimiento de servicios esenciales en los territorios.

 

Comunicado publicado en su cuenta de X
Comunicado publicado en su cuenta de X

Deuda del gobierno impacta a municipios 

Seg{un el comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha cumplido con las transferencias correspondientes al MET, lo que ha generado un déficit financiero en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales. La AME destacó que, sin estos recursos, los municipios no pueden asumir compromisos salariales adicionales, como el pago del décimo tercer sueldo, anunciado por el Ejecutivo.

La AME subrayó que la crisis de liquidez no es un problema reciente. Desde hace meses, los municipios han enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones debido a los retrasos en las transferencias estatales. 

Exigen soluciones inmediatas

En su comunicado, la AME instó al Gobierno Nacional a saldar de manera inmediata y completa los valores adeudados antes de implementar medidas que generen nuevas obligaciones financieras. “No se puede hablar de responsabilidad fiscal ni de eficiencia administrativa mientras se vulneran los derechos financieros de los municipios y de sus servidores”, cita el documento oficial. La organización enfatizó que la falta de recursos no solo afecta a los trabajadores municipales, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de los servicios locales.

Asimismo, la AME alertó que la falta de un nuevo Acuerdo Ministerial para regular las asignaciones del último cuatrimestre de 2025 incrementa la inestabilidad financiera de los GAD municipales. Este retraso dificulta la planificación presupuestaria y pone en riesgo el cumplimiento de compromisos laborales y operativos en los próximos meses.

La situación financiera de los municipios ecuatorianos no es un hecho aislado. Desde 2023, la AME ha denunciado reiteradamente los retrasos en las transferencias del Gobierno Nacional, que han afectado a más de 200 GAD municipales. La deuda con los municipios ha crecido progresivamente, alcanzando niveles críticos en 2025.

