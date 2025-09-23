Almirante Alvin Holsey Jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Ecuador y lidera agenda de seguridad bilateral

El Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Ecuador el 21 y 22 de septiembre, donde se reunió con autoridades militares y de gobierno para fortalecer la cooperación en defensa y seguridad frente al avance del crimen organizado en la región.

Cooperación en defensa y lucha contra el crimen

Durante su estadía, Holsey dialogó con el viceministro de Defensa, Roberto Quintero, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Henry Delgado Salvador. Las reuniones se centraron en reforzar la coordinación en seguridad y en apoyar los esfuerzos del país contra las organizaciones criminales.

Como parte de su agenda, el jefe del Comando Sur presidió la ceremonia de entrega de un sistema de radar donado por Estados Unidos. El equipo permitirá mejorar el monitoreo del espacio aéreo ecuatoriano para detectar y disuadir actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

Nuevo acuerdo de seguridad en comunicaciones

En paralelo, y con la visita del jefe del Comando Sur ambos países firmaron un Memorando de Acuerdo sobre Seguridad de la Información en Comunicaciones. Este instrumento permitirá intercambiar datos de manera más ágil y confiable entre las fuerzas de defensa de las dos naciones.

El acuerdo se suma a convenios recientes. Por ejemplo, en julio, con la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se firmó otro documento. Allí se estableció un mecanismo para el intercambio de oficiales de enlace.

Así mismo, a inicios de septiembre, se produjo la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Tras ese encuentro se anunció un aporte de casi 20 millones de dólares para equipamiento, drones, cooperación en inteligencia y capacitación.

Así; Washington considera a Ecuador un socio regional invaluable en materia de seguridad. La Casa Blanca ha reiterado que la cooperación busca frenar al narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular, tres ejes prioritarios en la relación bilateral, indica un comunicado. La visita del jefe del Comando Sur es una nueva muestra de esto.