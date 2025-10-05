Alcalde Pabel Muñoz activa protocolos de seguridad ante paro nacional en Quito

El domingo 5 de octubre de 2025, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, anunció la activación de protocolos de seguridad y solicitó apoyo militar y policial para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, en respuesta a la amenaza de movilización de organizaciones indígenas por el incremento del precio del diésel.

Preparativos municipales frente al paro

El alcalde Muñoz publicó en su cuenta de X un mensaje señalando que “Quito no será rehén, ni de errores ajenos ni de ninguna amenaza“. Destacando la importancia de mantener la normalidad en los servicios públicos. Desde el 21 de septiembre, la administración municipal activó los protocolos de seguridad ante posibles eventos de conmoción social.

Ese mismo día, el Municipio remitió oficios a los ministros de Defensa y del Interior, solicitando resguardo militar y policial para infraestructuras estratégicas y servicios esenciales. Los documentos incluyen un anexo con listados de instalaciones críticas como plantas de agua potable, estaciones eléctricas, terminales de transporte y centros de salud.

El fundamento legal de estas acciones se basa en los Decretos Ejecutivos 134 y 146. Donde se declara el estado de excepción en varias provincias. Los decretos citan artículos constitucionales que facultan la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Quienes tienen mayor poder para proteger el orden y la seguridad ciudadana ante posibles actos violentos o paralizaciones del transporte

Quito no será rehén, ni de errores ajenos ni de ninguna amenaza. Ante la equivocada decisión del gobierno nacional sobre el incremento del diésel y el anuncio de varias movilizaciones en el país, el pasado domingo 21 de septiembre convoqué, de manera urgente, a reunión de… pic.twitter.com/ixh5DZ270T — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 5, 2025

Acciones municipales concretas

Entre las medidas adoptadas, el Municipio convocó de manera urgente a una reunión del gabinete metropolitano para coordinar la seguridad y activó protocolos municipales ante eventos de conmoción social. Se instruyó a toda la Corporación Municipal asegurar la normalidad de los servicios de salud, educación, transporte, agua potable, recolección de basura y obra pública.

Además, se mantienen activos los operativos de control en distintos sectores de Quito, con el objetivo de proteger la ciudad, su población y el derecho a vivir en orden y paz. Muñoz reiteró que la protección de la infraestructura es fundamental para garantizar el funcionamiento diario de la capital.

Contexto del paro y diálogo nacional

El paro nacional fue convocado por la Conaie y otros sectores en rechazo al incremento del precio del diésel;. Sin embargo, el alcalde destacó que estas movilizaciones no detendrán los protocolos de seguridad. Las organizaciones indígenas anunciaron la realización de marchas y concentraciones que podrían afectar la normalidad en Quito.

Así mismo, Pabel Muñoz enfatizó que, desde el inicio de su gestión, es necesario que el Gobierno Nacional mantenga un diálogo serio y concreto con todos los sectores, atendiendo a quienes más sufren las consecuencias de las crisis del país. La coordinación entre autoridades municipales, policiales y militares será clave para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante las movilizaciones.