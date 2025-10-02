Autoridades advierten de “alto riesgo” por acumulación de tanqueros cargados con gas y gasolina en Suscal, Cañar, por cierres del paro nacional

La presencia de tres tanqueros cargados con gas licuado de petróleo (GLP) y dos tanqueros de combustible en el sector ‘La Dolorosa’, por cierres viales debido al paro nacional, mantiene en vilo a la población del cantón Suscal, provincia del Cañar. El hallazgo, confirmado por evaluaciones técnicas, representa un “grave riesgo de explosión con un radio de afectación estimado en un kilómetro”.

El escenario descrito por especialistas podría derivar en pérdidas humanas, daños materiales irreparables y serias consecuencias sociales para toda la localidad. La acumulación de estos vehículos cisterna, además de las bombonas de gas retenidas en el sitio, ha encendido las alarmas en la comunidad, que teme por su seguridad inmediata. Las Fuerzas Armadas emitió un comunicado indicando la preocupación.

Las autoridades señalaron que la situación afectaría directamente a niños, adultos mayores y familias enteras que habitan en las zonas aledañas. El riesgo no solo se concentra en la posible explosión, sino también en la generación de incendios de gran magnitud, capaces de propagarse rápidamente en el área urbana.

Tanqueros cargados pudieran explotar

Frente a esta amenaza, las Fuerzas Armadas, en coordinación con el ECU 911 y el Cuerpo de Bomberos, desplegaron protocolos de emergencia. Las acciones buscan reducir la vulnerabilidad del sector y garantizar la protección de los habitantes ante la presencia de los tanqueros.

El operativo incluye medidas preventivas y de control, con el objetivo de evitar que el material inflamable cause una catástrofe en Suscal. La prioridad, según informaron las autoridades en un boletín de prensa, es neutralizar cualquier riesgo y restablecer la normalidad en la zona.

La población permanece expectante ante el desarrollo de estas intervenciones. Mientras tanto, las instituciones encargadas reiteraron la importancia de mantener la calma y acatar las disposiciones emitidas por los organismos de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad de todos los ciudadanos. Los tanqueros cargados con gas y gasolina permanecían en la vía hasta el mediodía de este jueves 2 de octubre. (37).