Abogado confirma allanamiento en la casa de Xavier Jordán en Estados Unidos

La mañana de este jueves, 2 de octubre de 2025, circuló información sobre la supuesta detención del ecuatoriano Xavier Jordán, a quien la Fiscalía General del Estado señala por el crimen de Fernando Villavicencio.

Al momento, se conoce que lo que se habría registrado es un allanamiento en su domicilio, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Confirman operativo en casa de Xavier Jordán

El abogado del empresario, Juan Carlos Salazar, confirmó que la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) sí intervino en la vivienda de su cliente. “Conozco que al final de la madrugada, existió un operativo en el domicilio del señor Xavier Jordán. No he podido hablar con él, pero sí con sus abogados en Estados Unidos”, dijo a Primicias.

El letrado añadió a Ecuavisa que el operativo no tiene vínculo con el caso Villavicencio, pero podría desencadenar su detención. Según dijo, los abogados de Jordán no están al tanto de un proceso judicial abierto en Estados Unidos.

Por otra parte, José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública, escribió en X: “Amaneció movido Miami, Florida hoy…”. Su mensaje, aunque breve, apuntaría al operativo en contra de Jordán.

Vinculado al caso Magnicidio FV

El caso Magnicidio FV investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, entre los que la Fiscalía ha señalado a Jordán. El empresario también ha sido investigado por casos de corrupción hospitalaria en Ecuador y señalado como prófugo por el caso Metástasis.

Xavier Jordán también ha sido vinculado al del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Según las investigaciones de la Fiscalía, serían socios. Sin embargo, el empresario en varias oportunidades ha defendido su inocencia.

El pasado 8 de septiembre, Jordán se presentó en el Consulado de Ecuador en Miami. Lo hizo en cumplimiento a la medida cautelar que le dictó la jueza Daniela Ayala en la audiencia del pasado 3 de septiembre.

En su cuenta de X, escribió: “Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso !! No me callarán“. Enfatizó que tiene pruebas y que subiría información nueva para que “el Ecuador analice, quien miente y quien dice la verdad”.

El crimen de Fernando Villavicencio y Xavier Jordán

El 9 de agosto de 2023, en Quito, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros al salir de un mitin electoral, a solo 11 días de los comicios. El crimen conmocionó al país, declarando emergencia nacional y solicitando ayuda del FBI.

Villavicencio, crítico de mafias políticas, investigaba contratos irregulares. La banda Los Lobos se atribuyó el atentado, pero negó luego. Siete implicados colombianos murieron en prisiones, posiblemente silenciados.

Actualmente, la Fiscalía acusa como autores intelectuales a los exasambleístas Christian Aleaga y Kevin Jiménez, al empresario Xavier Jordán y Daniel Salcedo (detenido). (13).