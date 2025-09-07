Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

La Vuelta a España 2025 vivió este sábado 6 de septiembre una de sus etapas más duras en la alta montaña. Hubo un recorrido de 135,9 kilómetros entre Avilés y el Alto de La Farrapona, en pleno Parque Natural de Somiedo. La fracción 14 puso a prueba a los ciclistas con más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Además, el final en alto exigió al máximo a los pedalistas. Los ecuatorianos Martín López y Jefferson Cepeda, lograron quedarse en el top 30 de clasificación general.

El triunfo fue para el español Marc Soler (UAE Team Emirates), quien detuvo el cronómetro en 03:48:22. Se llevó una victoria de prestigio en su país. En el podio lo acompañaron el danés Jonas Vingegaard, segundo a 39 segundos, y el portugués João Almeida, tercero con el mismo tiempo del líder de la clasificación general.

Actuación de los ecuatorianos

Los representantes tricolores, Jefferson Cepeda y Martín López, lograron completar la dura jornada y mantenerse dentro del top 30 de la clasificación general.

El mejor del día fue Jefferson Cepeda (Movistar Team), quien cruzó la meta en el puesto 38. Lo hizo con un tiempo de 04:01:35, a 13:13 minutos de Soler. Pese al desgaste, el carchense mostró solidez. Finalmente, recuperó posiciones en la tabla acumulada.

Por su parte, Martín López (XDS Astana Team) culminó en el puesto 117, con un registro de 04:17:00, a 28:38 minutos del ganador. El ciclista evidenció fatiga tras varios días consecutivos de montaña, aunque logró completar una etapa que fue considerada clave en el desarrollo de la carrera.

Clasificación general: Cepeda y López entran

En la tabla acumulada, los dos ecuatorianos siguen entre los mejores treinta de la ronda ibérica. Martín López, que ha cedido posiciones en las últimas jornadas, ahora ocupa el puesto 21, a 44:15 minutos del líder. Jefferson Cepeda, en cambio, recuperó terreno y escaló al puesto 26, a 56:22 minutos.

El líder de la Vuelta se mantiene en manos de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien conserva el maillot rojo con un tiempo total de 53:19:49. El danés, bicampeón del Tour de Francia, está seguido muy de cerca por João Almeida. Este se encuentra a solo 48 segundos, lo que promete un cierre de carrera muy disputado.

Lo que viene en la Vuelta

La etapa 14 marcó el inicio de la fase más exigente de la montaña en la Vuelta a España 2025. Con varios puertos de primera categoría y finales en alto aún por disputarse, la pelea por el título y el podio sigue abierta.

Para los ecuatorianos, el objetivo será mantenerse dentro del top 30. Además, deben resistir en las duras etapas venideras. Tanto Cepeda como López forman parte de una nueva generación de ciclistas nacionales. Buscan consolidarse en las grandes vueltas. Así, tomarán el relevo de nombres históricos como Richard Carapaz y Jonathan Caicedo.

Con tres semanas de competencia y más de 3.000 kilómetros recorridos, la Vuelta sigue ofreciendo espectáculo en cada jornada. La presencia de los ecuatorianos mantiene la expectativa de los aficionados al ciclismo en el país.