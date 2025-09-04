US Open 2025: Djokovic y Alcaraz se enfrentan en un choque generacional

Este viernes 5 de septiembre de 2025, Novak Djokovic (38 años, 7° ATP) y Carlos Alcaraz (22 años, 2° ATP) se medirán en la semifinal del US Open en Nueva York, en su noveno enfrentamiento, con el serbio liderando el historial 5-3, buscando ambos un lugar en la final del Grand Slam.

Un duelo de época en el Arthur Ashe Stadium

La primera semifinal del US Open 2025 enfrentará a Novak Djokovic, cuatro veces campeón en Nueva York (2011, 2015, 2018, 2023), contra Carlos Alcaraz, ganador del torneo en 2022. El partido, programado para las 15h00 en el Arthur Ashe Stadium, marca la novena edición de una rivalidad que ha definido momentos clave en el tenis mundial. Djokovic, último miembro activo del ‘Big Three’, busca su Grand Slam 25, un récord histórico que lo colocaría por encima de Margaret Court. Alcaraz, en tanto, llega con un impresionante registro de 59 victorias y 6 derrotas en 2025, incluyendo seis títulos.

El historial entre ambos refleja una competencia intensa. Djokovic lidera con cinco victorias frente a las tres de Alcaraz. Su último encuentro, en los cuartos de final del Australian Open 2025, terminó con victoria del serbio por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz, sin embargo, se impuso en las finales de Wimbledon 2023 (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4) y 2024 (6-2, 6-2, 7-6(4)).

Alcaraz, tras su victoria en cuartos de final sobre Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4), expresó su motivación: “Todos conocemos a Novak. Está jugando grandes partidos aquí. Tengo ganas de revancha”. Djokovic, por su parte, superó a Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) en un partido exigente, salvando 11 de 13 puntos de quiebre.

Historial y antecedentes clave

Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en escenarios icónicos, incluyendo finales de Grand Slam y Masters 1000. El serbio venció en Roland Garros 2023 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1), Cincinnati 2023 (5-7, 7-6(7), 7-6(4)), ATP Finals 2023 (6-3, 6-2), Juegos Olímpicos París 2024 (7-6(3), 7-6(2)) y Australian Open 2025. Alcaraz, por su parte, logró victorias en Madrid 2022 (6-7(5), 7-5, 7-6(5)), además de las mencionadas finales de Wimbledon.

El US Open 2025 marca su primera confrontación en este torneo. Djokovic, con un récord de 31-9 en la temporada, ha alcanzado las semifinales de los cuatro Grand Slams en 2025, un hito logrado por séptima vez en su carrera. Alcaraz, con 35 victorias en sus últimos 36 partidos, solo perdió ante Jannik Sinner en la final de Wimbledon 2025.

El español ha sido impecable en Nueva York, sin ceder un solo set en el torneo y enfrentando apenas un tiebreak. Su saque, con un 84% de puntos ganados en primer servicio ante Lehecka, es una de sus armas principales.

Desafíos físicos y mentales

Djokovic, a sus 38 años, ha enfrentado retos físicos este año. En el Australian Open, se retiró en semifinales por una lesión en el tendón de la corva, y en Wimbledon, mostró signos de fatiga ante Sinner. Tras su partido contra Fritz, el serbio optó por priorizar la recuperación en lugar de entrenar en Flushing Meadows, destacando la importancia de los dos días de descanso antes de la semifinal. “No estoy seguro de cómo se sentirá mi cuerpo, pero haré lo mejor para estar listo”, afirmó.

Alcaraz, en contraste, ha mantenido una preparación relajada, incluyendo sesiones de golf junto a los profesionales Sergio García y David Puig para mantener la calma. Su enfoque combina concentración y un estilo de juego vistoso, con un promedio de 5 aces por partido en el torneo.

El otro lado del cuadro

En la segunda semifinal, el número uno del mundo, Jannik Sinner, enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime a las 18h00. Sinner, con una racha de 26 partidos invicto en Grand Slams sobre pista dura, venció a Lorenzo Musetti (6-1, 6-4, 6-2) en cuartos de final. Auger-Aliassime, en su segunda semifinal de Grand Slam, superó a Alex de Minaur en un partido reñido. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Djokovic-Alcaraz en la final del 7 de septiembre.

Un escenario para la historia

La semifinal del US Open 2025 entre Djokovic y Alcaraz no solo definirá un finalista, sino que también marcará un capítulo más en una rivalidad que combina experiencia y juventud. Djokovic busca consolidar su legado, mientras Alcaraz aspira a recuperar el número uno del mundo y acercarse a su sexto título de Grand Slam.