Universidad Católica denuncia propuesta ilegal para alterar partido de Copa Ecuador

Universidad Católica denunció este miércoles 1 de octubre una propuesta “ilegal” para “comprar el partido”. Querían manipular el resultado de su encuentro contra Liga de Portoviejo, programado para las 19h00 en el estadio Reales Tamarindos, por los octavos de final de la Copa Ecuador. El club capitalino rechazó categóricamente la solicitud. Además, presentó una denuncia penal ante las autoridades para que se investigue el hecho.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Universidad Católica condenó el intento de alterar el resultado del partido. Lo calificó como una acción que atenta contra la “transparencia, ética y principios” del fútbol. “Rechazamos y condenamos este tipo de situaciones. Denunciamos públicamente esta situación, ratificando nuestro compromiso con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas”, expresó el club en su misiva.

Denuncia penal y contexto del partido

La propuesta ilegal llegó horas antes del compromiso en el estadio Reales Tamarindos. Este es un escenario clave para la Copa Ecuador, torneo que reúne a equipos de diferentes categorías del fútbol ecuatoriano. Universidad Católica, conocida como la Chatoleí, actuó de inmediato al presentar una denuncia penal ante las autoridades competentes. Exigieron una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables de este intento de manipulación.

El club no detalló la naturaleza exacta de la propuesta ni identificó a los involucrados, pero enfatizó su compromiso con la integridad deportiva. La acción se enmarca en un esfuerzo por preservar la credibilidad del fútbol ecuatoriano. Este deporte goza de gran popularidad en el país, pero ha enfrentado controversias similares en el pasado.

Investigaciones en curso en el fútbol ecuatoriano

Este incidente no es aislado. La denuncia de Universidad Católica se produce en medio de una investigación en curso liderada por la Liga Pro. Esta investigación, en colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional, trata sobre una supuesta red de manipulación de partidos en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Las autoridades buscan desmantelar esquemas que comprometan la integridad de las competiciones. Este problema ha generado preocupación en el ámbito deportivo nacional.

La Copa Ecuador, en la que compiten equipos de distintas divisiones, es un torneo diseñado para promover la competitividad y el desarrollo del fútbol en el país. Sin embargo, casos como este amenazan con empañar su prestigio. La rápida respuesta de Universidad Católica refleja la creciente vigilancia de los clubes para proteger la transparencia en el deporte.

Compromiso con el juego limpio

Universidad Católica, uno de los equipos tradicionales del fútbol ecuatoriano, ha reiterado su compromiso con los valores deportivos y el juego limpio. La institución, con sede en Quito, es conocida por su trayectoria en la Serie A y su participación constante en torneos nacionales e internacionales. Su denuncia busca enviar un mensaje claro contra prácticas que socaven la ética deportiva (24).