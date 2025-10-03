Uma Córdova se consagra campeona sudamericana en 5 km aguas abiertas en Brasil

Uma Córdova reafirmó su poderío en la natación al conquistar la medalla de oro en la exigente prueba de 5 kilómetros en aguas abiertas durante el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos Juvenil que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.

La competencia se desarrolló en condiciones desafiantes, y la ecuatoriana culminó con un tiempo de 1:04:42. Córdova se impuso ante la chilena Eloysa Godoy (1:05:01) y la argentina Ana Gerbaudo (1:05:10), quienes completaron el podio.

Esta victoria confirma el talento y la resistencia de Córdova en pruebas de fondo, consolidándola como una de las promesas de la natación ecuatoriana. La manabita ejecutó a la perfección la táctica diseñada junto a su entrenador, Ramón del Toro, y logró un destacado remate final, superando a tres competidoras que lucharon intensamente hasta los últimos metros.

Desempeño destacado y apoyo técnico

“La experiencia estuvo bastante complicada, las olas se dirigían en todas partes y la cantidad de agua que tragué fue increíble”, comentó Uma Córdova tras la competencia.

La joven nadadora que lleva en alto el nombre de Manabí y Ecuador, también indicó.“Los últimos metros fueron los más difíciles porque todas peleábamos contra nosotras mismas y contra las condiciones adversas”.

El trabajo técnico, la preparación y la capacidad física de Córdova fueron determinantes para alcanzar el triunfo en esta prueba que exige un desempeño constante y resistencia mental en aguas abiertas, terreno donde la estrategia y la fortaleza física juegan roles esenciales.

Otros éxitos ecuatorianos en el campeonato

Además del oro de Uma, el nadador Juan Alcívar aseguró medalla de bronce en la prueba masculina de 10 kilómetros en aguas abiertas. Alcívar, bajo la dirección técnica de Vicente Grijalva, terminó tercero en esta exigente competencia, demostrando su resistencia y habilidad frente a fuertes rivales.

El Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos Juvenil se celebra del 23 de septiembre al 5 de octubre y reúne a las mejores jóvenes promesas de la natación y deportes acuáticos en la región. Este evento es clave para proyectar futuras figuras que posicionarán a Sudamérica en el plano internacional.

Relevancia para el deporte ecuatoriano

Con esta medalla de oro, Uma Córdova no solo suma un nuevo logro personal, sino que también eleva el nivel competitivo de Ecuador en la natación sudamericana. Su desempeño resalta la importancia del trabajo constante, la disciplina y el apoyo de entrenadores especializados como Ramón del Toro.

La joven nadadora se posiciona como un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible alcanzar la élite en deportes demandantes y complejos como la natación en aguas abiertas.