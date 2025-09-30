Tras insultos racistas contra el ecuatoriano Eryc Castillo, el Gobierno de Perú pide sanciones ejemplares

El fútbol peruano vuelve a estar en el centro de la polémica tras un episodio lamentable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, contra el ecuatoriano Eryc Castillo. El delantero tricolor, jugador de Alianza Lima, fue blanco de insultos racistas de hinchas de Cienciano durante la derrota de su equipo (2-1) por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El hecho ocurrió el domingo 29 de septiembre. Ese día Castillo dio una asistencia a Paolo Guerrero y posteriormente fuera expulsado por doble tarjeta roja. Mientras abandonaba el campo, recibió gritos ofensivos que aludían a su color de piel. Lo comparaban con un animal.

Reacción del Gobierno peruano por el caso Castillo

La indignación no se hizo esperar. El lunes 30 de septiembre, el Ministerio de Cultura de Perú emitió un comunicado en el que rechazó con firmeza los actos de discriminación contra el futbolista ecuatoriano.

La cartera exhortó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a iniciar un proceso sancionador contra los responsables. Recordó que estas conductas constituyen una falta según la Ley N.° 30037, que establece medidas contra la violencia en espectáculos deportivos.

“Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel”, señaló Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial.

Un problema recurrente

El caso de Castillo no es aislado. Apenas una semana antes, la futbolista Sashenka Porras denunció insultos racistas. Sucedió durante un encuentro frente a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en la categoría femenina.

Estos incidentes han encendido las alarmas en las autoridades, que advierten sobre un patrón de comportamientos discriminatorios en algunos escenarios deportivos del país.

Sanciones y propuestas en curso

El Ministerio de Cultura subrayó que los hinchas que incurran en racismo pueden ser sancionados con la prohibición de ingreso a estadios por hasta dos años. Además, insistió en que la FPF debe aplicar las medidas correctivas de manera inmediata.

La institución también recordó que está pendiente la aprobación de un proyecto de ley que busca crear la Ley de Promoción de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial, actualmente en el Congreso.

Como parte de las propuestas, se contempla endurecer las sanciones. Se establece la prohibición permanente de acceso a estadios para reincidentes, en línea con recomendaciones de la FIFA.

Compromiso institucional contra el racismo

El Ministerio anunció que convocará a los clubes de fútbol de Cusco para coordinar acciones conjuntas en la lucha contra el racismo. Con ello, busca garantizar que el fútbol sea un espacio de respeto y convivencia, libre de cualquier tipo de discriminación.

El caso de Eryc Castillo reabre el debate sobre la necesidad de medidas ejemplares. Estas son necesarias para erradicar el racismo en el deporte y proteger la dignidad de los futbolistas.