Thomas Müller, leyenda alemana con récord histórico de títulos

Thomas Müller sigue agrandando su legado en el fútbol mundial superando así a Toni Kroos, quien se retiró en 2024 con 34 trofeos. El delantero alemán de 36 años alcanza una marca que lo posiciona como el futbolista más laureado de Alemania.

Formado en la prestigiosa cantera del Bayern Múnich, Müller ganó absolutamente todo con el club bávaro, incluyendo 13 títulos de liga, seis copas nacionales, ocho supercopas de Alemania, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. También fue campeón del mundo con Alemania en el Mundial Brasil 2014, consolidando su estatus como una leyenda total del deporte.

Luego de su prolongado y exitoso paso por Europa, Müller decidió dar un salto en su carrera y unirse a la Major League Soccer en Canadá con Vancouver Whitecaps, donde continuó demostrando su talento y aporte en el campo.

Desempeño sobresaliente en su primer título canadiense

En la final del Campeonato Canadiense, Müller tuvo una actuación fundamental para la victoria 4-2 sobre Vancouver FC. El atacante abrió el marcador con un penal al minuto 10 y anteriormente dio una asistencia clave en el minuto cinco para el 1-0. Fue sustituido al minuto 79 con una ovación de pie de los aficionados por su gran aporte.

Además de conquistar el título, el gol de penal con Vancouver Whitecaps representó su gol número 300 como profesional, sumando 250 goles en 756 partidos con Bayern y 45 tantos en 131 partidos internacionales con Alemania, complementados con cinco goles en apenas cinco encuentros en Canadá.

El equipo canadiense se encuentra liderando la Conferencia Oeste de la MLS, empatado en puntos con San Diego, y se prepara para su próximo duelo contra San Jose Earthquakes, con grandes esperanzas para avanzar en los playoffs y que Müller amplíe aún más su palmarés.

Un legado de éxito y competitividad

Thomas Müller ha destacado a lo largo de toda su carrera por su versatilidad, visión de juego y capacidad para influir decisivamente en partidos importantes, ganándose el apelativo de “Ramdeuter” o cazador de espacios. Su récord de 35 títulos incluye múltiples títulos de liga, copas nacionales, trofeos internacionales y un campeonato mundial con la selección alemana.

Superar a Toni Kroos, otro gigante del fútbol alemán, no solo es un récord numérico, sino un símbolo de la constancia y grandeza de Müller en el fútbol mundial. A sus 36 años, sigue siendo un referente competitivo que deja un legado imborrable en cada club donde ha militado.