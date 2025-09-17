COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Sebastián Beccacece modera elogios: “Ecuador aún debe recorrer un camino para ser potencia”

El entrenador de la Tricolor apuesta por un proceso a largo plazo para consolidar a Ecuador en la élite mundial.
3 minutos de lectura
Sebastián Beccacece, entrenador de la selección de Ecuador.
En una entrevista con ESPN F90, el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, analizó el presente y el futuro de la Tricolor. Eso, tras las recientes declaraciones de Lionel Scaloni, técnico de Argentina, quien incluyó a Ecuador entre las mejores selecciones del mundo. 

Sebastián Beccacece, con una postura prudente, matizó las palabras de su compatriota, destacando que la Tricolor está en un proceso de crecimiento que requiere tiempo y maduración para alcanzar la élite.  “Con Leo hablamos cosas del juego, no de eso. Considero que Ecuador tiene una vivencia importante por delante, con proyección en jugadores que están en grandes ligas y un montón de jóvenes que deben dar ese salto”, expresó, valorando el potencial de la plantilla.

El estratega argentino enfatizó que Ecuador está construyendo una base sólida, pero aún no ha alcanzado el nivel de selecciones como Francia, España, Argentina, Portugal, Inglaterra, Alemania o Brasil. 

“No tengo dudas de que, en ocho o diez años, si Ecuador sigue esta tendencia, será una potencia. Hoy está en camino, pero debe vivir experiencias colectivas para ganarse ese lugar. No creo que haya hecho méritos aún para estar entre las mejores”, afirmó Beccacece, subrayando la importancia de la paciencia en este proceso.

Sebastián Beccacece dice que no es un proceso inmediato

Sebastián Beccacece destacó que consolidar una selección de élite no es un proceso inmediato, sino que requiere planificación y superar desafíos. “No se construye una selección top de un día para otro; se hace con tiempo, planificación, sufriendo situaciones que parecen alcanzables, pero son golpes que te ayudan a reinventarte. Eso pasó con Argentina”, comentó, haciendo referencia al proceso que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América y el Mundial.

El DT insistió en la necesidad de gestionar expectativas con cautela: “Hay camino por recorrer. Hay que respetar y amar el proceso, con sus alegrías y angustias. Siempre prefiero la prudencia”. El técnico también abordó los retos históricos de Ecuador en torneos internacionales, señalando que la Tricolor ha participado en cinco mundiales sin superar los octavos de final.

“Nuestra responsabilidad es gestionar futbolistas con gran potencial, pero saber que, como nación, Ecuador debe crecer. Hay una barrera que vencer, y ojalá en este Mundial podamos dar ese salto de calidad”, concluyó Beccacece, proyectando esperanzas en la próxima cita mundialista.

Con jugadores como Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y jóvenes promesas, Ecuador tiene una generación talentosa, pero Beccacece insiste en que el éxito dependerá de un trabajo sostenido. Su visión apunta a un futuro prometedor, siempre que se respeten los tiempos y procesos necesarios para consolidar a la Tricolor como una potencia futbolística.

 

