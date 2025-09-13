Samuel Umtiti anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años.

El defensor francés Samuel Umtiti, de 31 años, anunció su retiro del fútbol profesional en París, Francia.La decisión se produce tras no recibir ofertas de clubes y acumular más de un año sin competencia oficial, con su último partido disputado en enero de 2024, debido a múltiples lesiones que limitaron su carrera.

Trayectoria de Umtiti

Samuel Umtiti, nacido el 14 de noviembre de 1993 en Yaundé, Camerún, y nacionalizado francés, comenzó su carrera profesional en el Olympique de Lyon en 2012. Debutó con el primer equipo el 10 de febrero de 2012 en un partido de Ligue 1 contra AC Ajaccio, jugando 128 encuentros con el club galo hasta 2016, donde ganó la Coupe de la Ligue en 2012. Su paso por Lyon incluyó 4 goles anotados y una selección al Equipo Ideal de la Ligue 1 en la temporada 2014-2015.

En julio de 2016, Umtiti fichó por el FC Barcelona por 29,3 millones de dólares, firmando un contrato hasta 2021. Con los culés, disputó 125 partidos oficiales, anotando 3 goles, y ganó 3 LaLiga (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021), 2 Copas del Rey (2017, 2021), 2 Supercopas de España (2017, 2020) y 1 Supercopa de Europa (2017). Su debut con Barcelona fue el 29 de agosto de 2016 en un empate 2-2 ante Athletic Bilbao en LaLiga.

Impacto de las lesiones en su carrera

Desde el Mundial de 2018, Umtiti sufrió 18 lesiones que lo obligaron a perderse aproximadamente 170 partidos, según datos recopilados por Transfermarkt y reportes médicos. La más grave fue una lesión en la rodilla izquierda en 2018, que requirió cirugía y lo mantuvo fuera por 8 meses, afectando su rol como titular junto a Gerard Piqué. En 2022, fue cedido al Lecce de la Serie A italiana, donde jugó 25 partidos en la temporada 2022-2023, anotando 1 gol.

Regresó al Lille en julio de 2023 como agente libre, firmando hasta 2025, pero solo disputó 13 encuentros en dos temporadas, con su último partido el 21 de enero de 2024 en la Copa de Francia contra Racing Club de Francia. En febrero de 2024, se sometió a una segunda operación de rodilla, lo que extendió su inactividad. Su contrato con Lille finalizó el 30 de junio de 2025, dejándolo sin equipo.

A pesar de las propuestas recibidas en septiembre de 2025 de clubes en Francia, Italia, Oriente Medio y Estados Unidos, según L’Équipe, Umtiti optó por el retiro. En una declaración publicada por StudioFutbol el 12 de septiembre, el jugador confirmó la decisión, citando la falta de interés sostenido y el deseo de priorizar su salud tras 20 meses sin competir.

Legado en la Selección Francesa

Umtiti debutó con la Selección Francesa absoluta el 27 de marzo de 2016 en un amistoso contra Países Bajos. Acumuló 31 internacionalidades hasta 2019, anotando 1 gol. Su momento cumbre fue en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, donde fue titular en 7 de 7 partidos, incluyendo la final contra Croacia el 15 de julio de 2018 (victoria 4-2), y la semifinal contra Bélgica (1-0), donde realizó 3 intercepciones clave. Francia ganó el torneo, el segundo título mundial para el país tras 1998.

Post-Mundial, las lesiones limitaron sus convocatorias; su último partido internacional fue en octubre de 2019 contra Islandia en la clasificación a la Eurocopa 2020. Umtiti formó parte del Equipo Ideal del Torneo de la FIFA en 2018. Con Francia, ganó también la UEFA Nations League en 2021, aunque sin minutos en la final.

El retiro de Umtiti se enmarca en una tendencia de jugadores que cierran su carrera tempranamente por problemas físicos, como Andriy Shevchenko en 2006 a los 33 años. Su valor de mercado, estimado en $1.7 millones en 2023 por Transfermarkt, cayó a cero con la inactividad.

Trayectoria completa y estadísticas

En total, Umtiti disputó 287 partidos profesionales, anotando 8 goles y proporcionando 2 asistencias, según datos de Transfermarkt al 12 de septiembre de 2025. En Lyon: 128 partidos, 4 goles. Barcelona: 125 partidos, 3 goles. Lecce: 25 partidos, 1 gol. Lille: 13 partidos, 0 goles. Con Francia: 31 partidos, 1 gol.

Umtiti, de 1.81 metros de altura y zurdo, era conocido por su solidez aérea y pases precisos, con un promedio de 92% de pases completados en LaLiga durante 2017-2018. Su carrera incluyó participaciones en la Eurocopa 2016 (cuartos de final) y 2020 (sin minutos). El FC Barcelona emitió un comunicado el 12 de septiembre agradeciendo su contribución, destacando su rol en la defensa durante 2016-2018.

El fútbol francés, regulado por la Fédération Française de Football, ha visto retiros similares por lesiones crónicas. Umtiti, agente libre desde junio de 2025, no recibió ofertas tras el cierre del mercado de transferencias el 1 de septiembre. Fuentes como Canal Showsport y Yahoo Deportes confirmaron el anuncio, citando una lesión crónica en la rodilla izquierda como factor principal.