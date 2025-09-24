Renato Gaúcho renuncia a Fluminense tras eliminación en Copa Sudamericana

Renato Gaúcho renunció como entrenador de Fluminense, tras el empate 1-1 ante Lanús que resultó en la eliminación del club en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, argumentando críticas excesivas de hinchas en redes sociales como un factor que afecta al fútbol.

Eliminación y renuncia en Fluminense

Fluminense quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 1-2 en el marcador global ante Lanús, con un empate 1-1 en el partido de vuelta jugado en Río de Janeiro. La derrota marcó el fin del ciclo de Renato Gaúcho, quien asumió la dirección técnica en abril de 2025 tras su paso por Gremio.

En su gestión, Gaúcho dirigió 40 partidos, con un saldo de 21 victorias, siete empates y 12 derrotas. A pesar de haber alcanzado las semifinales del Mundial de Clubes meses antes, decidió dejar el cargo tras la eliminación continental. En su despedida, expresó críticas contundentes hacia el impacto de las redes sociales en el fútbol.

“Con las redes sociales se acabó el fútbol”, afirmó Gaúcho, destacando que las críticas de hinchas en plataformas digitales afectan tanto a jugadores como a entrenadores.

Críticas a las redes sociales

Gaúcho señaló que las redes sociales han transformado el fútbol en una “guerra de críticas”, donde los hinchas opinan sin entender el trabajo diario de los equipos. “Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol”, dijo, añadiendo que incluso técnicos reconocidos como Pep Guardiola enfrentan cuestionamientos similares.

El exentrenador profundizó: “El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Cuando ganás, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos”. Gaúcho expresó preocupación por el futuro del deporte, sugiriendo que la falta de paciencia con los entrenadores y jugadores está deteriorando el fútbol.

“Graben con atención esta entrevista; pronto dirán: ‘Sí, Renato tenía razón’”, afirmó, pidiendo que se recuerden sus palabras sobre el rumbo del fútbol profesional.

Contexto y trayectoria de Gaúcho

Renato Gaúcho, de 60 años, es una figura icónica en Brasil, conocido por su exitoso paso como jugador y entrenador en clubes como Gremio, donde logró la Copa Libertadores 2017. Su llegada a Fluminense en abril de 2025 buscaba revitalizar al equipo tras un irregular inicio de temporada, pero los resultados no cumplieron las expectativas de la afición.

La eliminación en la Copa Sudamericana se suma a un 2025 competitivo para Fluminense, que enfrentó altibajos en el Brasileirão y el Mundial de Clubes. Las críticas en redes sociales, según Gaúcho, reflejan una falta de comprensión sobre los desafíos tácticos y logísticos de dirigir un club de élite.

El técnico también cuestionó las expectativas irreales de los hinchas: “Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente”.

Futuro del Fluminense

Tras la renuncia de Gaúcho, Fluminense enfrenta el reto de encontrar un nuevo entrenador para la temporada 2026. La directiva no ha emitido un comunicado oficial sobre el reemplazo, pero el club continuará compitiendo en el Brasileirão, donde busca mejorar su posición en la tabla.

Gaúcho anunció que tomará un descanso, dejando el camino libre a “los genios de internet” para opinar sobre el fútbol. Su salida resalta un debate creciente en el deporte sobre el impacto de las redes sociales en la presión hacia jugadores y técnicos.