Raúl Rosas Jr. se lesionó las costillas y no participará de un evento de la UFC en San Antonio , Texas

Raúl Rosas Jr., joven promesa mexicana de las artes marciales mixtas (MMA), quedó fuera de la Noche UFC del 13 de septiembre en San Antonio, Texas. Se dio a conocer que el deportista presenta una lesión en las costillas sufrida durante un entrenamiento. El peleador, conocido como ‘El Niño Problema’, iba a enfrentarse al estadounidense Rob Font rankeado número nueve en la división de peso gallo.

El lugar de Raúl Rosas Jr., lo ocupará el mexicano David Martínez, según confirmó Font en su cuenta de Instagram. Rosas Jr., de 20 años, había recibido una oportunidad clave para consolidarse en la UFC al medirse contra Font. Mantiene un récord de once victorias y una derrota. El estadounidense ostenta un récord de 22 victorias y ocho derrotas. La pelea, parte del evento Noche UFC, era vista como un momento decisivo para el joven mexicano.

Raúl Rosas Jr. será reemplazado por otro mexicano

Sin embargo, la lesión en las costillas lo obligó a retirarse, dejando el espacio a David Martínez, otro mexicano con un récord de doce victorias y una derrota. La UFC, dirigida por Dana White, organiza este evento en San Antonio como parte de su celebración de la cultura latina, destacando a peleadores de ascendencia hispana. La ausencia de Rosas Jr., una de las figuras más prometedoras de México en las MMA, representa un revés para el evento.

No obstante, la inclusión de Martínez mantiene la representación mexicana en el combate. Martínez, quien debutará en un evento principal de la UFC, enfrenta un reto significativo contra Font, un veterano conocido por su striking y experiencia en la jaula. La pelea promete ser un espectáculo para los fanáticos, quienes esperan ver cómo el mexicano aprovecha esta oportunidad inesperada.

Ascenso en la división de peso gallo

El evento Noche UFC se llevará a cabo en el Frost Bank Center de San Antonio, un escenario que ha albergado eventos de la UFC en el pasado. La organización ha intensificado su promoción de peleadores latinos, y este combate será parte de una cartelera que busca destacar el talento de la región. La lesión de Rosas Jr. pone en pausa su ascenso en la división de peso gallo, pero su equipo asegura que trabaja en su recuperación.

Mientras tanto, los reflectores estarán sobre David Martínez, quien buscará dejar su marca en la UFC ante un rival de alto calibre el próximo 13 de septiembre.