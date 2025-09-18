Patrick Mercado prepara su fichaje con Sporting Braga tras temporada 2025

El futbolista ecuatoriano Patrick Mercado se ausentó de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, tras viajar a Portugal para iniciar trámites de su fichaje con el Sporting Braga, donde se unirá en enero de 2026.

El jueves 18 de septiembre de 2025, Independiente del Valle cayó 2-0 ante Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Banco Guayaquil. La ausencia destacada fue la del mediocampista Patrick Mercado, quien no fue convocado debido a su viaje a Portugal para gestionar la documentación y el visado necesarios para su transferencia al Sporting Braga. Según fuentes oficiales, Mercado permanecerá con el club ecuatoriano hasta el final de la temporada 2025 antes de incorporarse al equipo portugués en enero de 2026.

Declaraciones del entrenador

Tras la derrota ante Once Caldas, el técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, confirmó en rueda de prensa la situación de Mercado: “Patrick Mercado tuvo que viajar. Seguro que el otro año jugará en el exterior, pero tiene que terminar este 2025 aquí”. Rabanal subrayó que el jugador seguirá contribuyendo al equipo en lo que resta de la LigaPro y la Copa Sudamericana, competencias en las que Independiente del Valle busca títulos.

Mercado, de 22 años, ha disputado 37 partidos en la temporada 2025, con seis goles y 10 asistencias, consolidándose como el líder creativo del mediocampo de los “Rayados”. Su desempeño en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la LigaPro atrajo el interés de clubes europeos, incluyendo al Wolverhampton (Premier League) y al Wolfsburgo (Bundesliga), aunque finalmente optó por el Sporting Braga.

Contexto del fichaje

El Sporting Braga, club de la Primeira Liga portuguesa, es conocido por apostar por jóvenes talentos sudamericanos. La transferencia de Mercado, valorada en más de 8 millones según reportes, permitirá a Independiente del Valle retener un porcentaje de su pase para futuras ventas. Este modelo de negocio ha sido exitoso para el club ecuatoriano, que ha exportado talentos como Piero Hincapié al Arsenal. La ventana de fichajes en Europa para la temporada 2025/2026 cerró en agosto de 2025, pero los clubes aún negocian incorporaciones para enero de 2026, como es el caso de Mercado.

Impacto en Independiente del Valle

La ausencia de Mercado en el duelo ante Once Caldas afectó el rendimiento de Independiente del Valle, que no logró imponer su juego habitual. El equipo ecuatoriano, que aspira a ganar la Copa Sudamericana y la LigaPro 2025, depende de la creatividad de Mercado en el mediocampo. Su salida en enero de 2026 representará una pérdida significativa, aunque el club confía en sus juveniles para cubrir el vacío. El partido de vuelta contra Once Caldas se disputará el 25 de septiembre en Colombia, donde Mercado podría reaparecer.

Panorama para Mercado

Mercado, nacido en Tena, Ecuador, el 31 de julio de 2003, debutó con Independiente del Valle en 2022 y ha representado a Ecuador en categorías sub-20 y sub-23. Su fichaje por el Sporting Braga marca su primera experiencia en el fútbol europeo, tras rechazar ofertas de clubes como Palmeiras (Brasil). Su debut en la Primeira Liga está programado para la temporada 2026, donde compartirá vestuario con jóvenes promesas del fútbol portugués.