Patricio Urrutia cuestiona arbitraje tras empate de Delfín SC ante El Nacional

Patricio Urrutia, técnico de Delfín SC, expresó su frustración contra el arbitraje y el VAR tras el empate 2-2 con El Nacional en el estadio Jocay, en la primera fecha del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet 2025. El estratega señaló decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado del encuentro.

En Instagram, Patricio Urrutia cuestionó dos jugadas: un penal no pitado por una falta de Rommel Cabezas sobre Juan Nazareno y una mano de José Ignacio Flor no revisada. También criticó un penal concedido a El Nacional sin verificar un posible fuera de juego. “¿Para qué está el VAR? Dos penales clarísimos”, escribió.

Tensión en el Jocay por decisiones arbitrales

El partido, que abrió los hexagonales de la LigaPro, fue intenso. El Nacional lideró 2-0 con goles de Djorkaeff Reasco, pero Delfín SC remontó con un golazo de chilena de Luis Castro y otro tanto. La tensión escaló en el segundo tiempo con las expulsiones de Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo Gallardo, y Joaquín León tras reclamar un penal no sancionado.

Gallardo y León, de Delfín SC, confrontaron al cuarto árbitro, Kleber Aroca, en una discusión que derivó en tarjetas rojas del árbitro principal, Gorky Araujo. La acción, que incluyó un gesto de Gallardo señalando a Aroca, marcó un momento de alta intensidad.

Expulsiones complican a Delfín para próximos partidos

Gallardo, con su tercera expulsión en 26 partidos con Delfín SC, y León, con su primera roja, no estarán disponibles para el próximo duelo contra Macará el 18 de octubre. El informe arbitral determinará si enfrentarán sanciones adicionales, lo que podría afectar el partido ante Emelec.

El empate refleja la competitividad del hexagonal, pero las quejas de Urrutia destacan las controversias arbitrales en la Liga Ecuabet 2025. El uso del VAR sigue generando debate en el fútbol ecuatoriano, especialmente en jugadas decisivas como las señaladas por el técnico cetáceo.

Delfín busca recuperarse tras polémica

El Nacional no pudo sostener su ventaja, pese al aporte de Reasco. Las jugadas cuestionadas, como la falta sobre Nazareno y la mano de Flor, no fueron revisadas por el VAR, intensificando la molestia de Urrutia. Delfín rescató un punto, pero el malestar persiste.Con la ausencia de Gallardo y León, Delfín SC enfrenta a Macará en casa, mientras Urrutia exige mayor precisión en el arbitraje.