COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Patricio Urrutia cuestiona arbitraje tras empate de Delfín SC ante El Nacional

En Instagram, Patricio Urrutia cuestionó dos jugadas: un penal no pitado por una falta de Rommel Cabezas sobre Juan Nazareno y una mano de José Ignacio Flor no revisada.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El técnico de Delfín SC, Patricio Urrutia. FOTO: API.
El técnico de Delfín SC, Patricio Urrutia. FOTO: API.
El técnico de Delfín SC, Patricio Urrutia. FOTO: API.
El técnico de Delfín SC, Patricio Urrutia. FOTO: API.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

Patricio Urrutia, técnico de Delfín SC, expresó su frustración contra el arbitraje y el VAR tras el empate 2-2 con El Nacional en el estadio Jocay, en la primera fecha del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet 2025. El estratega señaló decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado del encuentro.

En Instagram, Patricio Urrutia cuestionó dos jugadas: un penal no pitado por una falta de Rommel Cabezas sobre Juan Nazareno y una mano de José Ignacio Flor no revisada. También criticó un penal concedido a El Nacional sin verificar un posible fuera de juego. “¿Para qué está el VAR? Dos penales clarísimos”, escribió.

A través de su cuenta de Instagram, Patricio Urrutia mostró su malestar con el arbitraje y el VAR. FOTO: Captura de pantalla del Instagram de Patricio Urrutia.
A través de su cuenta de Instagram, Patricio Urrutia mostró su malestar con el arbitraje y el VAR. FOTO: Captura de pantalla del Instagram de Patricio Urrutia.

Tensión en el Jocay por decisiones arbitrales

El partido, que abrió los hexagonales de la LigaPro, fue intenso. El Nacional lideró 2-0 con goles de Djorkaeff Reasco, pero Delfín SC remontó con un golazo de chilena de Luis Castro y otro tanto. La tensión escaló en el segundo tiempo con las expulsiones de Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo Gallardo, y Joaquín León tras reclamar un penal no sancionado.

Gallardo y León, de Delfín SC, confrontaron al cuarto árbitro, Kleber Aroca, en una discusión que derivó en tarjetas rojas del árbitro principal, Gorky Araujo. La acción, que incluyó un gesto de Gallardo señalando a Aroca, marcó un momento de alta intensidad.

Expulsiones complican a Delfín para próximos partidos

Gallardo, con su tercera expulsión en 26 partidos con Delfín SC, y León, con su primera roja, no estarán disponibles para el próximo duelo contra Macará el 18 de octubre. El informe arbitral determinará si enfrentarán sanciones adicionales, lo que podría afectar el partido ante Emelec.

El empate refleja la competitividad del hexagonal, pero las quejas de Urrutia destacan las controversias arbitrales en la Liga Ecuabet 2025. El uso del VAR sigue generando debate en el fútbol ecuatoriano, especialmente en jugadas decisivas como las señaladas por el técnico cetáceo.

Delfín busca recuperarse tras polémica

El Nacional no pudo sostener su ventaja, pese al aporte de Reasco. Las jugadas cuestionadas, como la falta sobre Nazareno y la mano de Flor, no fueron revisadas por el VAR, intensificando la molestia de Urrutia. Delfín rescató un punto, pero el malestar persiste.Con la ausencia de Gallardo y León, Delfín SC enfrenta a Macará en casa, mientras Urrutia exige mayor precisión en el arbitraje.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autoridades de Azuay celebran revocatoria de licencia ambiental de Loma Larga, pero exigen anular la concesión minera

USD 26 millones y subiendo: ¿Quién compra marcas de lujo en Ecuador y por qué el negocio crece?

El contrapunto de la economía ecuatoriana: remesas multiplican por 25 a la Inversión Extranjera Directa

Lesión de Kevin Rodríguez preocupa a la selección de Ecuador

Israel anuncia próxima deportación de 170 activistas de la Global Sumud Flotilla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autoridades de Azuay celebran revocatoria de licencia ambiental de Loma Larga, pero exigen anular la concesión minera

USD 26 millones y subiendo: ¿Quién compra marcas de lujo en Ecuador y por qué el negocio crece?

El contrapunto de la economía ecuatoriana: remesas multiplican por 25 a la Inversión Extranjera Directa

Lesión de Kevin Rodríguez preocupa a la selección de Ecuador

Israel anuncia próxima deportación de 170 activistas de la Global Sumud Flotilla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autoridades de Azuay celebran revocatoria de licencia ambiental de Loma Larga, pero exigen anular la concesión minera

USD 26 millones y subiendo: ¿Quién compra marcas de lujo en Ecuador y por qué el negocio crece?

El contrapunto de la economía ecuatoriana: remesas multiplican por 25 a la Inversión Extranjera Directa

Lesión de Kevin Rodríguez preocupa a la selección de Ecuador

Israel anuncia próxima deportación de 170 activistas de la Global Sumud Flotilla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO