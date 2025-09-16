Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro en la Liga MX

El Querétaro FC dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga Mx al anunciar la incorporación de Michael Carcelén, mediocampista ecuatoriano de 28 años quien llega procedente de Sociedad Deportiva Aucas. El futbolista, que brilló en la LigaPro Serie A 2025, vivirá su primera experiencia internacional con la camiseta de los ‘Gallos Blancos’.

Carcelén fue una de las figuras del torneo ecuatoriano en el primer semestre del año, con un registro de 8 goles y 6 asistencias en 23 partidos. Su desempeño lo consolidó como uno de los volantes más determinantes de la competición.

Estar en equipos grandes le sirvió

Además, su trayectoria en clubes como El Nacional, Barcelona SC y Emelec respalda su experiencia y jerarquía en el medio campo. Esto habría sido uno de los aspectos tomados en cuenta para su contratación ya que la presión en los ‘Gallos Blancos’ es alta.

El mediocampista llega a un Querétaro que busca protagonismo en la Liga MX, con la expectativa de que su talento, visión de juego y capacidad ofensiva se traduzcan en resultados inmediatos. En la publicación del Querétaro, el exseleccionado ecuatoriano Antonio Valencia validó la contratación con un comentario. “Muy buena contratación, vamos mis gallos”, posteó Valencia. Adonis Preciado con pasado en ese club también escribió lo suyo. “Lo que juega ese señor”, señaló.

¡Y AÚN HAY MÁS! 🔵⚫️ Antes de pasar la noche mexicana con la familia… Michael Carcelén ya es Gallo Blanco. 🇪🇨 ¡Bienvenido a tu nueva casa!#Los75DeGallos pic.twitter.com/IgLuvWpgk8 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 16, 2025

Gruezo llega junto a Carcelén

Pero Carcelén no es el único ecuatoriano que se suma al proyecto del club mexicano. Junto a él anunciaron el fichaje de Edison Gruezo, volante de apenas 18 años, también formado en Aucas.

Gruezo, considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano, disputó 13 partidos en primera división, sumó 361 minutos en cancha, marcó 2 goles y aportó 1 asistencia en la temporada 2025. Su potencia física y juventud lo convierten en un jugador con gran proyección internacional.

El club presentó oficialmente a Gruezo en redes sociales con un mensaje claro: “De Ecuador para Querétaro… ¡A darlo todo por el Azul y Negro, Edison Gruezo!”.

¡Reforzamos el ataque! 🐓 De Ecuador para Querétaro… ¡A darlo todo por el Azul y Negro, Edison Gruezo! #Los75DeGallos pic.twitter.com/EnDcq0ISbZ — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 16, 2025

Con estas incorporaciones, Querétaro apuesta por el talento ecuatoriano para fortalecer su plantilla y mejorar en el campeonato mexicano. Los ‘Gallos Blancos’ marcha penúltimos (17) en la tabla de posiciones de la Liga Mx, transcurridas ocho fechas. Solo han conseguido una victoria y un empate, el resto han sido derrotas.