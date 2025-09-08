Mediocampista ecuatoriano Óscar Zambrano se une al NK Maribor hasta el 2029

El mediocampista ecuatoriano Óscar Zambrano, de 21 años, fue anunciado como nuevo refuerzo del NK Maribor, tras no ser adquirido por Hull City y enfrentar una sanción por dopaje que culmina el 3 de noviembre de 2025.

El NK Maribor, uno de los clubes más laureados de la Primera División de Eslovenia, oficializó el fichaje de Zambrano en redes sociales. “Óscar Zambrano, ¡bienvenido a Ljudski vrt!. Las últimas horas antes del cierre del mercado de fichajes fueron muy animadas. El centrocampista ecuatoriano de 21 años se unió a nosotros. Contrato hasta 2029, con derechos de juego después del 3 de noviembre de 2025”, señaló el club en su cuenta de X.

Zambrano, nacido en Santo Domingo, Ecuador, llega al club esloveno tras una breve estadía en el Hull City de la Championship inglesa, donde estuvo cedido por Liga de Quito durante la temporada 2024-2025. El equipo inglés no ejerció la opción de compra debido a restricciones de transferencia y la suspensión del jugador. Esto llevó a su retorno a Ecuador antes de concretar su traspaso a Maribor.

El contrato hasta 2029 refleja la confianza del NK Maribor en el talento y proyección de Zambrano, quien es considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano, a menudo comparado con Moisés Caicedo por su formación en la misma academia, Colorados Jaipadida.

Sanción por dopaje

En marzo de 2024, Zambrano dio positivo en un control antidopaje durante las finales de la Recopa Sudamericana con Liga de Quito. La sustancia detectada fue clortalidona, un diurético prohibido, según explicó su madre, María Preciado, quien afirmó que el jugador ingirió un medicamento por una reacción alérgica tras consumir ceviche. Inicialmente, la Conmebol impuso una sanción de 16 meses, efectiva desde el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, tras una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la suspensión se redujo a 12 meses, permitiendo su regreso a las canchas el 3 de noviembre de 2025.

Durante su sanción, Zambrano no pudo entrenar con Liga de Quito y se mantuvo en forma por su cuenta en Santo Domingo. A partir de las próximas semanas, podrá unirse a los entrenamientos del NK Maribor, preparándose para debutar oficialmente en noviembre.

Trayectoria en Hull City

Zambrano llegó al Hull City en agosto de 2024 en calidad de préstamo con opción de compra. Durante su paso por el club inglés, disputó 8 partidos, marcó 1 gol y brindó 1 asistencia en 393 minutos de juego. El propietario del Hull City, Acun Ilicali, quien también es dueño del NK Maribor, facilitó la transferencia del ecuatoriano al club esloveno, asegurándole un lugar en Europa.

Un nuevo comienzo en Eslovenia

El NK Maribor, conocido como los “Púrpuras”, es el club más exitoso de Eslovenia, con 16 títulos de liga y una rica historia en competiciones europeas. La llegada de Zambrano, junto a otros refuerzos como Jean Michaël Seri, refuerza la plantilla del equipo de cara a la temporada 2025-2026.

Zambrano buscará consolidarse en el fútbol europeo y recuperar su lugar en la selección ecuatoriana, donde fue convocado para el Mundial Sub-20 de 2023 y mostró un desempeño destacado. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el mediocampista tiene la oportunidad de relanzar su carrera en un destino inesperado pero competitivo.

Perspectivas futuras

La transferencia al NK Maribor representa un nuevo capítulo para Zambrano, quien aspira a ganarse la titularidad tras cumplir su sanción. Aunque algunos hinchas de Liga de Quito cuestionaron su salida a Eslovenia, el movimiento le permitirá mantenerse en el radar del fútbol europeo. Además, especulaciones indican que podría regresar al Hull City en 2026 si su rendimiento en Maribor es sobresaliente.