Manta suma nueve partidos sin ganar y jugará cuadrangular por la permanencia

El club Vinotinto derrotó 4-1 a Manta Fútbol Club este sábado 20 de septiembre de 2025 en Quito, en un duelo de la LigaPro 2025, con José Lugo como principal figura al marcar un gol y dar dos asistencias, resultado que obliga al equipo atunero a disputar el cuadrangular por la permanencia.

Un inicio con dominio local

Desde el arranque, el conjunto quiteño mostró iniciativa ofensiva. Apenas a los 14 minutos, un centro preciso de José Lugo habilitó a Rafael Monti, quien abrió el marcador para Vinotinto.

La reacción de Manta llegó al minuto 34, cuando tras una revisión del VAR, el árbitro Anthony Díaz decretó un penal a favor del visitante. Daniel Valencia, capitán y goleador del equipo, transformó la acción en gol, sumando su tanto número 15 en la temporada. No obstante, la igualdad duró poco. Al minuto 40, Lugo apareció nuevamente para colocar el 2-1 parcial y devolver la ventaja al equipo local.

Goles que sentenciaron el encuentro

En el tiempo adicional del primer tiempo, un error del portero Félix Zambrano permitió a Gian Nardelli ampliar la diferencia y poner el 3-1 para los capitalinos. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, una nueva jugada de Lugo terminó con la definición de Danny Luna, quien decretó el 4-1 final y cerró la goleada.

La figura indiscutible fue José Lugo, protagonista con un gol y dos asistencias, siendo determinante para que Vinotinto obtuviera tres puntos claves en su lucha por salir del fondo de la tabla.

Situación crítica para Manta

Con esta derrota, Manta acumuló su noveno partido consecutivo sin conocer la victoria. Y se queda con 26 puntos en la penúltima posición de la tabla de la LigaPro 2025. Su última victoria fue el 14 de julio ante Universidad Católica, en el estadio Jocay.

Por su parte, Vinotinto alcanzó los 27 puntos y escaló a la decimocuarta casilla, superando a su rival directo en la lucha por evitar el descenso. Ambos equipos deberán disputar el cuadrangular por la permanencia, donde se medirán contra Mushuc Runa y Técnico Universitario, además de enfrentarse nuevamente entre sí.

Próximos compromisos

En la siguiente fecha, Manta recibirá en el estadio Jocay a Macará, mientras que Vinotinto tendrá que visitar a Libertad en Loja, en duelos decisivos para las aspiraciones de cada equipo.

La obligación de Manta será revertir su racha negativa y sumar puntos en casa para llegar en mejor condición al cuadrangular. Vinotinto, en cambio, buscará confirmar su recuperación con un triunfo fuera de Quito.