Macará y Aucas inician la lucha por el cupo a Sudamericana en segundo hexagonal

Macará se medirá ante Aucas este domingo 5 de octubre de 2025 a las 12h00, en el Estadio Bellavista de Ambato, Ecuador, por la Fecha 1 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

Este partido inicia la fase donde seis equipos disputan el último cupo ecuatoriano a la Copa Sudamericana 2026, con Macará buscando capitalizar su momento positivo y Aucas revertir una racha adversa tras el cambio de dirección técnica.

Los equipos clasificados al segundo hexagonal de la LigaPro 2025 son Deportivo Cuenca, Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y Delfín, que finalizaron entre el 7° y 12° puesto de la fase inicial. Esta etapa consta de 10 fechas de ida y vuelta, y el líder obtendrá el derecho a disputar la fase eliminatoria nacional para ingresar a la Copa Sudamericana 2026. El torneo mantiene un formato renovado para definir posiciones finales y accesos continentales tras las 30 jornadas iniciales.

Celeste en su mejor momento

Macará llega en su mejor momento de la temporada, con ocho partidos invictos y sumas de puntos en escenarios complicados. En la jornada previa, derrotó a Manta FC en el Estadio Jocay y acumula 38 unidades en la tabla de la fase regular. Bajo la dirección de Álex Pallarés, el equipo celeste aspira a escalar posiciones en este hexagonal para pelear el cupo continental.

Aucas, por contraste, empató 1-1 ante Barcelona SC en el Estadio Banco Pichincha en la última fecha de la fase inicial, confirmando 41 puntos. El cuadro oriental acumula siete partidos sin victorias, lo que precipitó la salida de Gabriel Pereyra como director técnico el 30 de septiembre de 2025. La directiva anunció que el nuevo cuerpo técnico se revelará en los próximos días, mientras el equipo se enfoca en revertir la tendencia.

Cambio de mando en Aucas

Tras la salida de Pereyra, Aucas ha sido dirigida por Ezequiel Tartaglia, entrenador interino de la Sub-19 de Aucas. El argentino, con trayectoria en divisiones formativas, integró estructuras en Racing Club y Talleres de Córdoba en su país. Llegó a Ecuador en 2022 para trabajar en Liga de Quito, y en 2024 se unió a Aucas como formador. Esta será su primera experiencia al frente del primer equipo profesional, comenzando con la sesión de fútbol en el Complejo del Papá.

Tartaglia asumió tras el despido de Pereyra, quien no cumplió los objetivos de clasificar al hexagonal principal. El interino prepara al plantel para el debut, aunque no se ha confirmado si dirigirá el domingo. Aucas busca estabilidad en esta fase para acceder al cupo de Sudamericana, priorizando el equilibrio táctico en las prácticas iniciales.

Contexto del segundo hexagonal

El segundo hexagonal representa una oportunidad clave para equipos como Macará y Aucas, que quedaron fuera del grupo por el título. Deportivo Cuenca lidera virtualmente con 46 puntos de la fase inicial, seguido por Emelec con 42. El formato asegura competencia intensa, con énfasis en la regularidad para acumular puntos. Los partidos se extenderán hasta diciembre, definiendo el último representante ecuatoriano en la Sudamericana.

El encuentro entre Macará y Aucas destaca por el contraste de formas: los locales con solidez defensiva y los visitantes en transición técnica. Históricamente, Macará ha mostrado fortaleza en casa, mientras Aucas depende de figuras como Luis Cano para generar peligro. Este duelo abre el fixture, con Deportivo Cuenca vs. Delfín y Emelec vs. El Nacional como otros compromisos iniciales.

Macará no ha perdido ante Aucas, en el primer duelo igualaron 1-1, y en el segundo choque el club ambateño ganó 1-4.

Detalles del compromiso y transmisión

El partido se disputará en el Estadio Bellavista, con capacidad para 16.000 espectadores, y será arbitrado por un equipo oficial de la LigaPro. La transmisión estará a cargo de Zapping y El Canal del Fútbol, accesibles en cable y streaming. Aucas jugará como visitante, pero su afición espera apoyo en Ambato para impulsar el cambio de ciclo.

Este hexagonal no solo define el cupo a Sudamericana, sino que influye en las posiciones finales de la tabla acumulada, afectando futuros torneos domésticos. Macará, con su racha, parte como favorito local, mientras Aucas apuesta a la adaptación rápida bajo Tartaglia para sumar en la jornada inaugural.