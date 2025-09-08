Luis Suárez suspendido por tres partidos de la MLS tras Incidente en la final de la Leagues Cup

La Major League Soccer suspendió al delantero de Inter Miami Luis Suárez por tres partidos este 8 de septiembre de 2025 tras escupir a un miembro del staff de Seattle Sounders en el Lumen Field, tras la final de la Leagues Cup del 31 de agosto, como medida disciplinaria por su conducta.

La MLS anunció la suspensión del delantero uruguayo por un incidente ocurrido tras la final de la Leagues Cup, donde su equipo perdió 3-0 ante Seattle Sounders. Suárez, quien también enfrenta una sanción de seis partidos en futuras ediciones del torneo, no podrá jugar contra Charlotte FC el 13 de septiembre, Seattle Sounders el 16 de septiembre y D.C. United el 20 de septiembre.

Incidente en la final

El altercado ocurrió en el Lumen Field de Seattle, ante 69,314 espectadores, tras la derrota de Inter Miami por 3-0 en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto. Suárez, frustrado por el resultado, se enfrentó al mediocampista de Seattle Obed Vargas, tomándolo del cuello, y luego escupió al director de seguridad de los Sounders, Gene Ramirez, según imágenes captadas por cámaras. La pelea involucró a jugadores y personal de ambos equipos, incluyendo a Sergio Busquets y Tomás Avilés de Inter Miami.

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup ya había sancionado a Suárez con una suspensión de seis partidos para la edición 2026 del torneo, a Busquets con dos partidos y a Avilés con tres partidos. Sin embargo, la MLS decidió imponer un castigo adicional a Suárez, mientras que Busquets y Avilés no recibieron sanciones de la liga y estarán disponibles para el próximo partido contra Charlotte FC.

Sanciones a Seattle Sounders

El personal de Seattle Sounders también enfrentó consecuencias. Steven Lenhart, miembro del staff y exjugador de la MLS, perdió sus credenciales para el resto de la temporada regular 2025 y la postemporada por su participación en la pelea. Lenhart solo podrá acceder a zonas de asientos públicos durante los partidos en casa de los Sounders, sin acceso al campo, vestuarios ni túnel. Su caso será revisado antes de la temporada 2026. Además, los Sounders fueron multados por la MLS por apropiación indebida de credenciales, aunque el monto no fue revelado.

Contexto y reacciones

Suárez emitió una disculpa pública el 4 de septiembre a través de sus redes sociales, reconociendo que su reacción fue un error. “Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde justo después del partido pasaron cosas que no debieron pasar”, escribió, añadiendo que lamentaba el impacto en su familia y club. Inter Miami también condenó el comportamiento de sus jugadores en un comunicado oficial, sin emitir una disculpa directa.

La final, arbitrada por Juan Calderón Pérez, terminó sin tiempo añadido, lo que generó críticas por las interrupciones previas, incluyendo revisiones del VAR. Seattle Sounders, con goles de Osaze De Rosario al minuto 26, Alex Roldan al minuto 84 (penal) y Paul Rothrock al minuto 89, se coronó campeón ante un Inter Miami que no aprovechó oportunidades lideradas por Lionel Messi y Suárez.

Impacto en la temporada

Con 46 puntos en 25 partidos, Inter Miami ocupa el sexto lugar en la Conferencia Este, mientras que Seattle Sounders, con 44 puntos en 27 partidos, está cuarto en la Conferencia Oeste. La ausencia de Suárez en los próximos tres encuentros, especialmente en el reencuentro con Seattle, podría complicar las aspiraciones de playoffs de Inter Miami, que busca su primer título de MLS Cup antes de mudarse al Miami Freedom Park en 2026. La temporada regular de la MLS concluye el 18 de octubre, con los playoffs iniciando el 22 de octubre.