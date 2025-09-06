Luis Enrique, técnico del PSG, será operado por fractura de clavícula tras accidente

Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, será operado por una fractura de clavícula tras un accidente en bicicleta este viernes 5 de septiembre de 2025 en París, informó el club.

Accidente en bicicleta

El club en un comunicado expresó. “Tras una caída en bicicleta, el entrenador Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación”. El PSG no especificó el tiempo de recuperación, pero indicó que proporcionará actualizaciones en los próximos días.

Luis Enrique, de 55 años, fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a un hospital parisino, donde se prepara para una intervención quirúrgica. El accidente ocurrió cuando el DT practicaba ciclismo, una de sus aficiones desde que se retiró como futbolista en 2004.

El asturiano, exjugador de Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona, ha participado en pruebas de gran exigencia, como la Cape Epic sudafricana, una carrera de bicicleta de montaña de 658 kilómetros con 15.500 metros de desnivel.

No es la primera vez que Luis Enrique sufre un percance ciclista. En 2016, mientras dirigía al Barcelona, tuvo una caída que solo requirió un vendaje en el codo, permitiéndole dirigir un partido de Champions League contra el Celtic (7-0) sin mayores inconvenientes.

Contexto deportivo del PSG

El accidente llega en un momento crucial para PSG, líder de la Ligue 1 con nueve puntos. El equipo, donde juega Willian Pacho, enfrenta al Lens el 14 de septiembre y debutará en la Champions League contra el Atalanta el 17 de septiembre. Luis Enrique, quien asumió el cargo en julio de 2023, llevó al PSG a su primera Champions League el 31 de mayo de 2025, y a la Supercopa de Europa.

El club no ha confirmado quién asumirá las funciones de Luis Enrique durante su recuperación, pero, según La Voz de Galicia, el PSG evalúa opciones para cubrir temporalmente su ausencia, con el asistente Jesús Pérez como principal candidato.

Pasión por el ciclismo

Luis Enrique es un reconocido aficionado al ciclismo, practicándolo regularmente desde su retiro como futbolista. Ha competido en eventos como la Quebrantahuesos, una marcha cicloturista en los Pirineos, y la Cape Epic en 2013, 2018 y 2023, esta última con una bicicleta valorada en 9.000 euros. En marzo de 2025, lanzó una edición limitada de zapatillas de ciclismo con Nimbl, recaudando fondos para la Fundación Xana, en honor a su hija, que apoya a niños con problemas de salud.

Durante su etapa en el Barcelona, era común verlo entrenar en las rutas de Collserola o las costas de Garraf. En París, solía llegar en bicicleta a la ciudad deportiva del PSG, según El País. Su pasión por el ciclismo, aunque beneficiosa para su condición física, ahora representa un revés en plena temporada.

Impacto en el equipo

El PSG, con figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Willian Pacho, mantiene un plantel competitivo. Dembélé, finalista al Balón de Oro 2025, ha sido elogiado por compañeros como Jules Koundé, quien destacó su “temporada extraordinaria” en una entrevista a L’Équipe. La ausencia de Luis Enrique no afectará los partidos de selecciones, pero el club deberá ajustar su dinámica para los compromisos ante Lens y Atalanta.