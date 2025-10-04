Liga de Quito supera a Emelec en promedio de asistencia en la LigaPro 2025

Liga de Quito registró el mayor promedio de asistencia en la LigaPro 2025 con 11.957 espectadores por partido en sus 15 encuentros locales, superando a Emelec, que ocupó el segundo lugar con 11.656. Este cambio ocurrió en la fase inicial del campeonato ecuatoriano. Se disputó entre febrero y septiembre de 2025 en varios estadios del país, impulsado por el rendimiento del equipo quiteño en la tabla de posiciones.

El informe de INYOGO, agencia especializada en marketing deportivo, analizó las actas disciplinarias de la LigaPro para contabilizar solo a los asistentes pagados. Es decir, personas que adquirieron boletos individuales. Esta metodología excluye tarjetahabientes, dueños de suites y palcos, asegurando datos precisos sobre la taquilla. En total, Liga de Quito atrajo 179.350 hinchas al estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como Casa Blanca, con capacidad para 41.575 personas.

Emelec, que dominó las estadísticas de asistencia en las temporadas 2022, 2023 y 2024 pese a resultados irregulares en cancha, acumuló 163.183 espectadores en sus partidos locales durante la misma fase. Esta diferencia de 301 personas por encuentro marca el fin de tres años consecutivos en el primer puesto para el club guayaquileño. Barcelona SC completó el podio con cifras cercanas, consolidando a los tres equipos como los de mayor convocatoria en el fútbol ecuatoriano.

Tendencias por días y horarios

Los domingos registraron el mayor flujo de público, con un promedio de 4.339 asistentes por cotejo, según el estudio de INYOGO. Este patrón refleja la preferencia de los aficionados por fines de semana extendidos. En contraste, los sábados, incluso para equipos como Emelec, presentaron la menor asistencia, con 2.872 hinchas promedio. Este número fue superado ligeramente por viernes y lunes.

La franja horaria del domingo a las 18:00 concentró el pico de espectadores, alcanzando 5.767 personas por partido. Coincidió con los encuentros más destacados de cada fecha. El sábado a las 16:30 siguió con 3.634 asistentes, mientras que el horario de menor presencia fue el sábado a las 14:00, con solo 1.745 hinchas promedio. Estas variaciones ayudan a los clubes a optimizar calendarios para maximizar la taquilla en la LigaPro Ecuador.

Récords y contrastes en los partidos

El encuentro con mayor asistencia fue Liga de Quito 3-1 Barcelona SC, disputado el 18 de junio de 2025 en el Rodrigo Paz Delgado por la Fecha 7. Atraído a 20.878 espectadores. En segundo lugar, el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec, con victoria 2-0 para los locales el 18 de mayo de 2025 en el estadio Banco Pichincha, registró 19.708 asistentes.

Por el contrario, el partido con menor público fue Delfín 0-0 Libertad, jugado en el estadio Jocay de Manta, que solo convocó a 48 hinchas. Este extremo ilustra las disparidades en la LigaPro. Mientras, clubes grandes como Liga de Quito, Emelec y Barcelona SC mantienen promedios elevados, equipos menores enfrentan desafíos en atracción de público.

Contexto histórico y proyecciones

Históricamente, la asistencia en la LigaPro ha crecido desde 2022, con Emelec constantemente liderando gracias a su base fiel en Guayaquil. En 2024, por ejemplo, el club eléctrico promedió cifras superiores a las de Liga de Quito. Esto, incluso en temporadas de bajo rendimiento deportivo. Para 2025, el formato ampliado con hexagonales ha impulsado la convocatoria, especialmente en Quito. Allí, el equipo ‘albo’ clasificó al hexagonal final.

David Ruiz, director y cofundador de INYOGO, explicó que el informe busca “dimensionar con datos concretos cómo los hinchas responden en los estadios”. Agregó que, además de los líderes, clubes emergentes muestran tendencias positivas en consolidación de público. En las próximas semanas, la asistencia podría aumentar en partidos clave del hexagonal, como Liga de Quito ante Barcelona SC e Independiente del Valle, programados para octubre y noviembre de 2025.

Estos datos subrayan la importancia de la fidelidad de los hinchas en el fútbol ecuatoriano, donde la taquilla representa una fuente vital de ingresos para los clubes de la Serie A. La LigaPro, como organizador oficial, publica actas que validan estas cifras, contribuyendo a un análisis transparente del comportamiento del público. Emelec, a pesar de algunos desafíos, continúa siendo un pilar en la competición.